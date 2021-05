Eine alte (Autohändler-)Weisheit sagt: „Geht’s der Werkstätte schlecht, geht’s dem Autohaus schlecht!“ Demnach schaut die Situation aktuell bei vielen NÖ-Autohäusern nicht so rosig aus. So klagt ein Mazda-Händler, der namentlich nicht genannt werden will, über ein Minus in der Spenglerei von über 50 Prozent (Vergleich 1. Quartal 2021 zu 1. Quartal 2019).

Der St. Pöltner Werner Blum, seit 1996 Präsident des Verbandes Österreichischer Ford-Vertragshändler, betont: „Wir haben werkstättenmäßig große Probleme – und das tut weh! Viele Kunden sind seit März 2020 corona- bzw. lockdown-bedingt deutlich weniger mit dem Auto gefahren als üblich – sowohl beruflich als auch privat. Das merken wir natürlich. Es werden zudem nur Services oder Reparaturen gemacht, die unbedingt notwendig sind.“

Werner Schirak, Vielmarkenhändler (unter anderen Hyundai, Nissan, Land Rover) in der Landeshauptstadt, meint weiters: „Dazu kommt noch, dass der Winter 2020/21 in Ostösterreich nicht gerade ein Winter war, was wiederum weniger Blechschäden, sprich weniger Arbeit, bedeutet. Das Geld verdienen wir Autohändler nicht mehr mit dem Verkauf von Autos, sondern im After-Sales-Bereich, der ist für uns lebenswichtig!“

Droht Händlersterben?

Schirak sieht ein „Sterben“ von kleinen Händlern kommen: „In fünf Jahren wird es die Händlerstruktur von heute nicht mehr geben!“ Eine Folge von Corona, aber auch eine Folge der Vorgaben der Importeure.

Für Roman Keglovits-Ackerer, WKNÖ-Innungsmeister-Stellvertreter Fahrzeugtechnik und Mazda/Seat-Händler in Zwölfaxing und Trumau, bedeutet die Corona-Krise ein Minus von rund 20 Prozent beim Karosseriereparaturumsatz – was wiederum die Versicherungen freut (laut Hubert Schultes, Fachvertretungsvorsitzender der NÖ Versicherungsunternehmen, werden die Schäden aber schon wieder mehr). Aktuell seien die Werkstätten gut besucht – der Grund: das Umstecken auf Sommerreifen. Und aktuell seien noch viele Mitarbeiter in Kurzarbeit.

„Aber jetzt wird ja hoffentlich wieder mehr gefahren …“, blicken Autohändler optimistisch in die Zukunft.