Einzelfahrschein zählt am 22. September als Tagesticket .

In die Arbeit, zur Apotheke, zum Supermarkt, die Kinder abholen, nachhause – fünf Wege, nur ein Fahrschein? Am Mittwoch, den 22. September ist dies im Zuge des Autofreien Tages in NÖ, Wien und im Burgenland möglich.