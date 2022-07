NÖ-Wundprofi Lohmann & Rauscher mit „Trigos“ ausgezeichnet

Werbung

Ungefähr 4 Prozent der Weltbevölkerung leiden an chronischen Wunden. In Österreich sind aufgrund der Demografie rund 300.000 Menschen betroffen, in Malaysia sind es 1,3 Millionen. Dort ist besonders in ländlichen Gebieten eine standardisierte Wundversorgung nach medizinischen Mindestkriterien nicht gewährleistet.

Um die Lebensqualität Betroffener und die Wundversorgung in Malaysia direkt vor Ort zu verbessern, initiierte der Medizin- und Hygieneprodukte-Hersteller Lohmann & Rauscher (L&R) das Ausbildungsprojekt „Empowerment und Training für Wundmanagement in Malaysia“. L&R hat einen Hauptsitz in Wien und produziert am Standort Schönau a. d. Triesting (Bezirk Baden) mit 600 Mitarbeitern Wundversorgungsprodukte und hochwertige Textilien.

„Wir wollen Problemlöser sein, nicht nur Produktlieferant“

„Der Mensch heilt die Wunde, nicht die Medizin. Wir wollen Problemlöser sein, nicht nur Produktlieferant“, sagt Georg Votava, Leiter für internationale Angelegenheiten bei L&R, über die Initiative. Dem Unternehmen gehe es natürlich auch darum, „sich intensiver in die Wertschöpfungsprozesskette“ einzubringen. Denn Medizin- und Hygieneprodukte allein machen nur 5 bis 10 Prozent der Wundversorgungskosten aus, 70 Prozent das Personal.

Gemeinsam mit dem Roten Kreuz, Rotem Halbmond, akademischen Partnern und der malaysischen Wundgesellschaft werden in dem dreijährigen Projekt medizinisches Personal und Angehörige akademisch ausgebildet und in Workshops geschult. Gleichzeitig werden 1.500 Betroffene professionell auf ihrem Heilungsweg begleitet. Ziel des Projekts sei es entsprechende Ausbildungsstrukturen nachhaltig lokal zu verankern und letztlich in Gesamt-Südostasien das Know-how auszurollen.

L&R und seine Partner erwarten sich daraus Impulse aus Fernost für die europäische Forschung und die Entwicklung neuer Therapieformen, à la TCM, Akupunktur oder Akupressur. „Es ist nicht gesagt, dass die Europäer immer die gescheiteste Lösung haben. Es geht auch um ein Voneinanderlernen“, so Votava.

Die Skalierbarkeit des Projekts in andere Regionen des Globalen Südens, die hohe Stakeholder-Involvierung und die internationale wissenschaftliche Zusammenarbeit überzeugte die Jury des „Trigos“, eine nationale Auszeichnung für Projekte rund um ökologisches, ökonomisches und sozial nachhaltiges Wirtschaften. L&R gewann den „Trigos 2022“ in der Kategorie „Internationales Engagement“. Weitere Nominierte aus NÖ und Ausgezeichnete sind die Markas GmbH aus St. Pölten, Dachfenster-Produzent Velux und das Start-up Öklo mit seinen Trocken-Aufstelltoiletten, beide aus Wolkersdorf.