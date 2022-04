B2B-Studie LAE 2021 Heimische Führungskräfte setzen auf die NÖN

Lesezeit: 2 Min

Foto: Gerald Lechner

D ie brandneue B2B-Studie LAE 2021 bescheinigt der NÖN in Niederösterreich Spitzenwerte. In der Kategorie „Leser pro Ausgabe“ ist die NÖN mit 51,1 % Spitzenreiter. Auch in der LAE-Gruppe Crossmedia bzw. in der reinen digitalen Nutzungskategorie ist die NÖN mit Reichweiten von 56,8% bzw. 27,1% die bevorzugte Medienmarke. Ein Beweis für die hohe Nachfrage der unterschiedlichen analogen und digitalen Medienkanäle.