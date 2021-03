Bahn investiert in "erste" und "letzte Meile" .

Die ÖBB will sich als Gesamtmobilitätsdienstleister positionieren und investiert mit Partnern in Mobilitätsangebote für die "letzte Meile": Den Weg von zuhause zum Bahnhof oder vom Bahnhof zur Arbeit. Nach einem Pilotprojekt in der Stadtgemeinde Korneuburg im Vorjahr - mit Car-Sharing, E-Scooter und E-Bikes - folgt im Mai ein weiteres Projekt in Waidhofen a. d. Ybbs. ÖBB-CEO Andreas Matthä hat als erster Vorstand Österreichs seinen Dienstwagen gegen e-Bike und e-Scooter getauscht.