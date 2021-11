Mehr Millionen für die Schiene

18,2 Milliarden Euro werden in Österreich bis 2027 in die Bahninfrastruktur investiert – gut vierzig Prozent davon in der Ostregion. Das wurde im Ministerrat vereinbart. Im Vergleich zum 2020 beschlossenen ÖBB-Rahmenplan sind das um 700 Millionen Euro mehr.

Infrastrukturministerin Leonore Gewessler begründet die Aufstockung der Finanzmittel so: „Wir haben im Klimaschutz große Aufgaben – Österreich soll 2040 klimaneutral sein. Damit das gelingt, wollen wir den klimafreundlichen Öffentlichen Verkehr zur attraktivsten Form der Mobilität machen.“

Auch Regionalbahnen werden attraktiviert

Mit dem Milliardenpaket werden Bahnstrecken ausgebaut, Bahnhöfe modernisiert und Terminals errichtet. Grünen-Landeschefin Helga Krismer freut sich: „Neben den Ausbauplänen bei den großen Hauptstrecken werden die Regionalbahnen attraktiviert und teilweise elektrifiziert. Das macht den Umstieg auch in ländlichen Gebieten auf das umweltfreundliche Verkehrsmittel Bahn einfacher.“

In Niederösterreich wird mit den zusätzlichen Millionen unter anderem ein wichtiges Projekt für die Landeshauptstadtregion finanziert, das im Vorjahr noch auf die lange Bank geschoben wurde: Die Planung für den zweigleisigen Ausbau der Tullnerfelder Bahn zwischen Herzogenburg und St. Pölten. Der Ausbau ist mit der Elektrifizierung der Strecke Krems-Herzogenburg die Voraussetzung für eine dichtere Taktung sowie schnellere Verbindung zwischen Krems und St. Pölten. Wann gebaut wird, ist aber noch ungewiss.

Bereits im Vorjahr im Rahmenplan fixiert wurden unter anderem folgende Projekte: