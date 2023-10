„NÖ Banken sind ein stabiler Wirtschaftsfaktor“

NÖN: Die Bankenbranche ist aktuell in aller Munde. Das beginnt bei den Zinserhöhungen und geht bis zur Debatte über die Kreditrichtlinien und das Bargeld. Was sind die größten Herausforderungen der Branche?

Reinhard Karl: Wir haben seit etwas mehr als zwölf Monaten durch die Maßnahmen der Europäischen Zentralbank den stärksten und schnellsten Zinsanstieg der Geschichte erlebt. Das ist auf der einen Seite für Kreditnehmer und Kreditnehmerinnen eine Herausforderung, auf der anderen Seite sehen wir auch, dass Politikerinnen und Politiker mit Forderungen an die Banken betreffend Habenverzinsung herantreten. Hier darf man beim Thema „Habenverzinsung“ aber nicht Äpfel mit Birnen vergleichen.

Das heißt, die Zinsen für Spareinlagen sind mit dem Leitzinssatz entsprechend mitgestiegen?

Karl: Ja, aber die Debatte dreht sich hier im Wesentlichen um das Girokonto. Das Girokonto ist ein Zahlungsverkehrskonto und sehr bargeldnah. Die Bankkundinnen und

-kunden hatten aufgrund der Niedrigst- und Negativzinsphase in den letzten Jahren keine sinnvollen Veranlagungsmöglichkeiten am Sparbuch vorgefunden, parkten ihr Geld daher am Girokonto oder investierten in andere Veranlagungsprodukte, bei denen höhere Zuwächse möglich waren, zum Beispiel bei Aktieninvestments. Wenn man sich die aktuelle Untersuchung des WIFO anschaut, ist es so, dass seit Juni 2022 die Sparzinssätze entsprechend gestiegen sind, die Kreditzinssätze sogar weniger stark. Nur am Girokonto hat diese Erhöhung nicht in dem Ausmaß stattgefunden. Aber das ist kein klassisches Veranlagungsprodukt.

Das Sparbuch ist also wieder attraktiver geworden. Wie kann man einen höheren Veranlagungserfolg erzielen?

Karl: Das klassische Sparbuch ist absolut attraktiver geworden. Wir sehen über den gesamten Bankensektor, dass längerfristige Zinsbindungen attraktive Konditionen für die Kundinnen und Kunden bieten, vor allem bei Bindungen über sechs Monate. Der Sparzins-Monitor der Arbeiterkammer Wien hat das untersucht und die Werte sind auf alle Bundesländer übertragbar. Neben dem Sparbuch bieten sich ergänzend Wertpapier- und Aktieninvestments an. Den auf die individuellen Risikobedürfnisse abgestimmten Mix bespricht man am besten mit seiner Hausbank.

Welche Trends sehen Sie bei den Veranlagungsprodukten?

Karl: Wir sehen eine ganz klare Entwicklung, wonach sich der Green Deal der Europäischen Union auch in den Veranlagungsprodukten zeigt. Dabei handelt es sich um Anleihen, bei denen gewährleistet ist, dass die über Anleihen eingesammelten Geldmittel in grüne Finanzierungen weitergegeben werden. Ebenfalls über alle Banksektoren hinweg funktionieren inflationsgeschützte Produkte gut – also Anleihen, die einen Inflationsschutz beinhalten. Die Herausforderung ist im Moment die wirtschaftliche Entwicklung.

Wie wirkt sich das auf die Banken aus?

Karl: Wir sehen bei den Unternehmen einen Rückgang bei den Auftragseingängen. Wir sehen, dass die Stimmung etwas pessimistischer wird, was die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Monate betrifft. Die Wirtschaftsforschungsinstitute zeigen auch einen temporären Schritt in eine negative Richtung. Die Unternehmen in Niederösterreich in dieser Phase zu begleiten und zu unterstützen ist die Herausforderung und Aufgabe der Banken. Auf der privaten Seite ist die Herausforderung der starke Anstieg der Energiekosten gepaart mit der Inflation und den erhöhten Lebensmittelpreisen. Das spüren wir bei der Sparquote. In der Pandemie 2020 ist die Sparquote in Niederösterreich noch um 9,15 Prozent gestiegen. Wir haben jetzt ein Wachstum bei den Einlagen im Jahr 2022 mit knapp über einem Prozent. Das heißt, es wird immer noch leicht gespart, aber wir sehen auch, dass bei privaten Konsumentinnen und Konsumenten mehr Geld für das tägliche Leben benötigt wird.

Auch die variablen Kreditzinsen sind gestiegen. Da gibt es politische Forderungen nach einer Obergrenze. Ist so etwas überhaupt realistisch?

Karl: Aus meiner Sicht ist das ein Eingriff in die Privatwirtschaft. Die uns vorliegenden Daten zeigen, dass über die gesamte Bankenlandschaft hinweg zwischen 50 und 80 Prozent aller Wohnimmobilienkredite sogenannte Fixzinskredite haben, also mit fix vereinbarten Konditionen. Das heißt für diese Kundinnen und Kunden, dass sie von den Zinsanstiegen nicht betroffen sind. Jene Kundinnen und Kunden, die bewusst eine variable Verzinsung gewählt haben, haben davon viele Jahre profitiert und hatten individuelle Gründe für diese Entscheidung, etwa um flexibel zu bleiben und den Kredit vorzeitig rückführen zu können, da sie mit steigendem Einkommen oder zum Beispiel mit einer Erbschaft rechnen. Was wir sehen, ist, dass der Großteil derer, die eine variable Finanzierung gewählt haben, damit kein existenzielles Problem hat oder mit der Bank eine individuelle Lösung vereinbaren kann.

Warum ist das so?

Karl: Wir haben natürlich jetzt einen sehr starken Zinsanstieg gesehen, der in Kombination mit den steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen die Haushaltseinkommen sehr stark belastet. Wir haben aber auch gegenläufige Effekte. In Österreich ist die Inflationsanpassung der Gehälter deutlich über dem europäischen Schnitt passiert. Auch bei der nächsten Inflationsanpassung bei den Kollektivverträgen wird es wieder zu einer Erhöhung kommen. Das heißt, die nominellen Haushaltseinkommen steigen und damit wird sich quasi auch der Druck, der sich jetzt aufgebaut hat, wieder reduzieren.

Aufgrund der viel diskutierten KIM-Verordnung sind die Darlehen aber deutlich zurückgegangen. Um wie viel genau?

Karl: Von April 2022 bis April 2023 ist österreichweit die Wohnkreditnachfrage um70 Prozent eingebrochen. Das ist regional unterschiedlich, aber in Summe sehen wir auch in den aktuellen Monaten einen deutlichen Rückgang. Das hat sicher auf der einen Seite mit den Zinsen und den Baupreisen zu tun, auf der anderen Seite sind es aber auch die Rahmenbedingungen, die die Kredit–Immobilien–Maßnahmen-Verordnung im Moment auferlegt.

Was ist eigentlich die größte Herausforderung durch die neue Verordnung?

Karl: Entscheidend ist, dass weder das Alter der Kreditnehmerinnen und der Kreditnehmer noch die zukünftige Einkommensentwicklung berücksichtigt wird und dass es dadurch vor allem den Jungfamilien deutlich erschwert wird, Wohnungseigentum zu schaffen. Dieses Wohnungseigentum ist aber die Basis für den Wohlstand der Zukunft und auch für ein gesichertes Wohnen im Alter. Ob jetzt jemand 40, 45 oder 50 Prozent seines Haushaltseinkommens für die Schaffung von Wohnraum und damit für die Kreditbedienung aufwendet, ist ein Bereich, den jeder für sich selbst nach einer entsprechenden Beratung durch die Bank entscheiden können sollte. Hier ist eine gewisse Bevormundung durch die Aufsicht aus meiner Sicht überbordend. Ich würde mir daher eine sachlichere Diskussion und eine entsprechende Evaluierung der ÖNB gemeinsam mit der Finanzmarktaufsicht wünschen. Was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass weniger neuer Wohnraum weniger Beschäftigung vom Baumeister bis zum Tischler bedeutet und damit insgesamt einen negativen Einfluss auf die Wirtschaft und die Arbeitsplätze hat.

Wie hoch sind aktuell die Ausfallsquoten bei den Krediten?

Karl: Ich habe in den letzten Wochen mit vielen unterschiedlichen Bankenvertretern gesprochen – die Ausfallsquoten bei privaten Wohnbaufinanzierungen tendieren gegen null. Es kann sich kaum eine Bankdirektorin oder ein Bankdirektor daran erinnern, jemals eine Wohnimmobilie versteigert zu haben. Wir sehen keinen relevanten Anstieg der Ausfallsquoten im Bereich der privaten Wohnbaufinanzierungen.

Kommen wir zum Bargeld. Bundeskanzler Nehammer hat mit einer Ansage für Aufsehen gesorgt, das Bargeld solle in der Verfassung verankert werden. Halten Sie einen solchen Schritt für notwendig?

Karl: Bargeld wird in Österreich nach wie vor stark genutzt. Da ist Österreich gemeinsam mit Deutschland in Europa eine sehr stark barzahlende Nation. Wir haben aber auch deutliche Zuwächse bei den digitalen Zahlungsvarianten. Aus meiner Sicht ist eine Verankerung in der Verfassung nicht notwendig, weil die Bürgerin und der Bürger den Markt bestimmen.

Die SPÖ in Niederösterreich fordert in jeder Gemeinde einen Bankomaten. Ist das wirtschaftlich überhaupt denkbar?

Karl: Wir haben in Niederösterreich die meisten Bankstellen (781) und auch die meisten Bankomaten (1.287) österreichweit (Anm.: im Jahr 2022). Das sind 75 Bankomaten pro 100.000 Einwohnern. Die nächste Behebungsmöglichkeit ist für 95 Prozent der Bevölkerung in Niederösterreich innerhalb von zehn Minuten Fahrzeit erreichbar. Und daneben gibt es mittlerweile auch die Möglichkeiten, im Handel Bargeld zu beheben.

Wie wichtig sind die heimischen Banken für die Wirtschaft?

Karl: Die NÖ Banken sind ein stabiler Wirtschaftsfaktor. Die Bruttowertschöpfung der niederösterreichischen Banken und Versicherungen beträgt 1,8 Milliarden Euro. Wir tragen zum Bruttoinlandsprodukt in Niederösterreich 3 Prozent bei. Die Beschäftigtenanzahl bei den Bankangestellten liegt aktuell bei knapp 7.000, 4.000 sind es bei den Versicherungen, insgesamt also 11.000. Die Banken haben im Jahr 2022 wieder 8,2Millionen Euro in CSR-Aktivitäten gesteckt, allein in Kunst, Kultur und Brauchtum und Sportvereine 3,9 Mio. Euro. Die Steuerleistung ist im Jahr 2022 um 17,8 Prozent gestiegen, konkret haben die niederösterreichischen Banken rund 139Millionen Euro an Steuern bezahlt. Das ist auch wieder Geld, das letztlich den Bürgerinnen und Bürgern zugutekommt.