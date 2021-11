Mehr als die Hälfte der Niederösterreicher sind Raiffeisen-Kunden

Vor 135 Jahren wurde die erste Raiffeisenkasse in Niederösterreich gegründet, konkret stand diese in Mühldorf bei Spitz an der Donau. Jetzt kann auf 46 Raiffeisenbanken und mehr als 400 Bankstellen im Verbund mit der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien geblickt werden.

Raiffeisen sieht die hohe Anzahl an Kunden als Bestätigung ihres genossenschaftlichen Geschäftsmodells: "Die Werte von Genossenschaften wie etwa die Solidarität sind heute wie damals gefragt", sagt Raiffeisen NÖ-Wien Generaldirektor Klaus Buchleitner.

Vor allem aufgrund der pandemie-bedingten herausfordernden Zeit, auch für die Wirtschaft, gewinne dieser Meilenstein an Bedeutung. Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien Erwin Hameseder verweist auf den starken Zusammenhalt auch im regionalen Bankwesen.