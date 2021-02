Trotz Corona-bedingten Bau-Stopps und Umsatzrückgängen konnte Baumit das Vorjahr noch positiv abschließen. Der österreichische Hersteller mit Sitz in Wopfing (Bezirk Wiener Neustadt) von Fassaden, Putze und Estriche erreichte 2020 ein leichte Umsatzplus von zwei Millionen Euro (Plus 0,7 Prozent) im Vergleich zum Vorjahr und setzte in seinem Österreich-Geschäft 262 Millionen Euro in Summe um.

„Nach dem ersten Lockdown rechneten wir noch mit einem Umsatzminus von 15 bis 20 Prozent für das gesamte Jahr. Durch die schnelle Reaktion und rechtzeitige Umsetzung aller erforderlicher Maßnahmen konnte die gewohnte Qualität, Innovationskraft und Zuverlässigkeit zum Glück zu jedem Zeitpunkt aufrechterhalten werden, “ sagt Georg Bursik, Geschäftsführer der Baumit GmbH. Dieser Erfolg sei auch dem "außergewöhnlichen Einsatz" der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geschuldet.

Die Baumit-Zentrale und das Lieferwerk in Wopfing (Bezirk Wiener Neustadt) Baumit

Im ersten Lockdown wurde zwar Kurzarbeit für Mitarbeiter beantragt, sie sei aber bereits nach einem Monat wieder beendet worden. Das Familienunternehmen hielt die Mitarbeiterzahl auch in der Pandemie konstant bei 680.

Thermische Sanierung gewinnt an Bedeutung

Investitionen in das Eigenheim und in den Garten gepaart mit einem Trend zum selbst handwerklich aktiv werden wirken sich positiv auf den Umsatz des Baustoffherstellers aus. Baumit rechnet daher damit, dass sich 2021 ähnlich gut entwickelt wie 2020.

„Die Nachfrage nach Einfamilienhäusern scheint ungebrochen. Die Pandemie hat dem Eigenheim eine neue Dimension verliehen. Auch wenn der mehrgeschossige Wohnbau nicht mehr an die Zahlen der Vorjahre herankommen wird, so werden Einfamilienhausbau und der wachsende Trend im Bereich Sanierung diese Entwicklung kompensieren“, sagt Bursik mit Blick auf die kommende Bausaison.

Bauökonomen seien zudem überzeugt, dass die thermische Sanierung zunehmend an Bedeutung gewinnt. Genährt wird diese Einschätzung von den Plänen der Regierung, das Wohnungseigentumsgesetz für Wohnungseigentümer ehest zu novellieren.

Ruf nach einfacheren Sanierungs-Richtlinien

Baumit-Geschäftsführer Bursik begrüßt die Klimaschutzministerin Leonore Gewessler (Grüne) 650 Millionen Euro hohe Sanierungsoffensive für 2021 und 2022 als Ankurbelung der thermischen Sanierung. Er wünscht sich jedoch neben den Fördermitteln auch einen einfacheren Zugang für "Bauherrn", die eine thermische Sanierung planen. "Nach wie vor warten in Österreich immer noch 250 Millionen Quadratmeter Fassadenfläche darauf gedämmt zu werden“, sagt Bursik.