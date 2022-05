Land NÖ fördert Bauarbeiten in Kindergärten und Schulen

Werbung

Insgesamt seien Projekte aus den Gemeinden mit einem Gesamtinvestitionswert von rund 50 Millionen Euro zur Abstimmung vorgelegen. „Das Land unterstützt die Kommunen über den Schul- und Kindergartenfonds mit Förderungen von mehr als 13 Mio. Euro“, so Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister, die den Vorsitz bei der Sitzung innehatte.

Förderungen für Kindergärten und Schulen

36 geförderte Projekte betrafen Baumaßnahmen von jeweils mehr als 100.000 Euro an Kindergarten- und Schulgebäuden, insgesamt werden hier mehr als 37 Millionen Euro gebraucht. Das Land NÖ wird mit Zinsförderungen in Höhe von 10,3 Millionen Euro unterstützen.

Verwendet wird das Geld unter anderem für den Um-, Zu- oder Neubau der Kindergärten in Hainburg, Eisgarn, Schrattenthal, Spillern, Oberndorf an der Melk, Großgöttfritz und Schweiggers. In den Gemeinden Großharras, Absdorf und Markt Piesting sollen etwa neue Kleinkindbetreuungsgruppen entstehen. Außerdem sind Um- und Zubauten von Pflichtschulen unter anderem in St. Valentin, Wolfsbach, Auersthal, Krems, Enzenreith und Theresienfeld vorgesehen.

Konkret gibt es für Bauvorhaben über 100.000 Euro einen Annuitätenzuschuss auf 15 Jahre. Bauvorhaben unter 100.000 Euro werden mit einem Sockelbeitrag von 25 Prozent gefördert, ebenso die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen oder EDV-Anlagen.