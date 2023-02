Baumit steigerte 2022 den Umsatz nominell um 14 Prozent

Werbung

Der Gewinn von Baumit Österreich sei etwas höher als im Vorjahr 2021 ausgefallen, so Bursik. Die Entwicklung sei aber wegen höherer Kosten deutlich schwächer als beim Umsatz gewesen. Beziffert wurde das Ergebnis nicht.

In Österreich beschäftigt Baumit laut eigenen Angaben 720 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, knapp 30 davon seien Lehrlinge. Für 2021 gibt das Unternehmen die Mitarbeiterzahl mit 700 an. Die Gruppe beschäftigte weltweit 4.900 Menschen.

2022 habe man zudem 22 Mio. Euro investiert und damit 19 Prozent mehr als im Vorjahr, hieß es am Dienstag. Etwa 15 Mio. Euro davon seien in den niederösterreichischen Produktionsstandort in Wopfing geflossen, unter anderem für Energiesparmaßnahmen und die Leistungssteigerung eines Kalkofens. In dem Kontext übte Bursik auch Kritik an der Regierung und nannte als Beispiel eine Pellets-Anlage für den Kalkofen: Hier habe man ein Jahr nach der Installierung erfahren, dass die meisten Pellets auch von der CO2-Steuer betroffen sind. "Das ist dann schon schwierig, wenn man einen Haufen Geld investiert, in dem Glauben, man macht was sinnvolles, um dann später zu erfahren, naja, das ist doch nicht so sinnvoll", so Bursik.

Für das laufende Jahr rechnet der Baumit-Geschäftsführer damit, dass die thermische Sanierung eine wichtigere Rolle spielen werde. Im Neubaubereich erwarte man hingegen wegen der strengeren Kreditvergabe-Regeln und höherer Zinsen eher einen Rückgang.

Die Fördersummen für die Sanierung seien angehoben worden, wenn auch nicht ganz im gewünschten Ausmaß, sagte Bursik. Als Wermutstropfen sieht er die Tatsache, dass "die volle Fördersumme nur bei Erreichen des Passivhaus-Standards ausbezahlt" werde. Bei vielen Gebäuden sei dieser Standard nicht machbar.

Die Baumit Gruppe ist weltweit in 25 Ländern aktiv, darunter auch in Rumänien. Mit dem Veto Österreichs gegen einen Schengen-Beitritt des Landes sei man "nicht ganz glücklich", so Bursik. Geschäftliche Rückgänge wegen rumänischen Boykott-Aufrufen gegen österreichische Firmen habe man aber keine verzeichnet.