Zu wenig Ziegel für Dachreparaturen

Hunderte Häuser wurden durch Hagel und Sturm Ende Juni im Wald- und Weinviertel zum Teil schwer beschädigt. Die Reparaturen laufen nur schleppend voran, da Geschädigte und deren Dachdecker derzeit mit starken Verzögerungen ringen. Der Grund: Das Material ist knapp.

Insbesondere bei Dachplatten, aber auch bei anderem Material, das dringend für die Dachdeckerei benötigt wird, gebe es gewaltige Lieferprobleme, berichtet Innungsmeister Friedrich Sillipp. Er habe etwa erst jetzt eine Dämmung für ein Flachdach verlegen können, die er bereits im Juli bestellt hat.

Friedrich Sillipp ist Innungsmeister der NÖ Dachdecker, Glaser und Spengler. Tanja Wagner

Nur wenige Unternehmen hätten das Glück, dass sie noch über gewisse Materialvorräte verfügen und daher noch nicht so arg von der allgemeinen Knappheit betroffen sind. Die Lieferprobleme seien für die Betriebe jedenfalls in keiner Weise absehbar gewesen, betont Sillipp. „Unsere Unternehmen tun, was sie können. Aber ohne das nötige Material geht’s einfach nicht.“