13.600 Kilometer umfasst das Niederösterreichische Straßennetz. Das entspräche in etwa der Distanz zwischen Wien und Kapstadt, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko (VP) Freitagvormittag vor Journalisten. „Niederösterreich ist ein Flächenbundesland“, so der Landesrat, wo es abgesehen vom Straßennetz noch 4.530 Brückenbauten, 400 Kreisverkehre und knapp 1.000 Ampelanlagen gibt, die es instandzuhalten gilt.

35 Millionen Euro für Umfahrungsprojekte

Durch die Investition von 303 Millionen Euro in Niederösterreichs Straßennetz solle die Verkehrssicherheit erhöht und die Lebensqualität gesteigert werden, sagt Schleritzko. Neben Straßensanierungsmaßnahmen werden 2019 auch Spurzulegungen bei Umfahrungen, die Sicherung von Eisenbahnkreuzungen, Instandhaltung und Ausbau von Radwegen sowie Planung und Bau verschiedener Umfahrungen vorangetrieben. „Allein 35 Millionen Euro werden 2019 in Umfahrungsprojekte investiert“, erklärt der Mobilitätslandesrat.

Einige der insgesamt 640 Projekte, die im Lauf des Jahres realisiert werden sollen:

Im Industrieviertel steht etwa der dreispurige Ausbau der A4 zwischen Fischamend und Bruck an der Leitha am Bauplan, der auch das größte Projekt in dieser Region darstellt.

Im Mostviertel wird die Donaubrücke Melk instandgesetzt und die Brücke über die Ybbs bei Lackenhof wird saniert.

Im Zentralraum werden verschiedene Ortsdurchfahrten in Tullner Gemeinden saniert, in St. Pölten wird die Eisenbahnüberführung an der B20 finalisiert.

Im Waldviertel steht die bereits begonnene Sanierung des Tunnels Dürnstein an der B3 weiter am Programm, und darüber hinaus der vierspurige Ausbau der B41.

Im Weinviertel wird am Bau der Spange Guntersdorf ebenso gearbeitet wie am Ausbau der S3 zwischen Hollabrunn und Guntersdorf.

Bei den in Bau befindlichen Umfahrungsprojekten wird etwa an der Umfahrung Wieselburg, an jener in Asparn-Kronau, an jener bei Gänserndorf Süd sowie an jener in Drasenhofen (gemeinsam mit der Asfinag) weitergebaut.