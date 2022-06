Beherbergungsbetriebe "hübschen sich auf"

Werbung

"Auch wenn es nicht billiger wird, die Menschen sind bereit für Qualität in der Beherbergung zu zahlen", ist Wirtschafts- und Tourismuslandesrat Jochen Danninger überzeugt. Dass Hotels, Privatzimmer-Vermieter, Pensionen und Co., die auf Qualität setzen, besser durch die Pandemie gekommen sind, unterstreiche das Argument für hohe Qualität und ihr Potential. "Das zeigen alle Analysen", so Danninger.

Seit 2017 wurden mehr als 200 Millionen Euro in den Tourismus in Niederösterreich investiert und so "qualitätsvolle Angebote" in der Branche um fünf Prozent erhöht. Heuer sollen 600 neue qualitätsvolle Betten etwa durch das Hotel zum Brauhaus in Zwettl oder durch die neuen Garten-Chalets in Schiltern von Reinhard Kittenberger dazugekommen.

Auf Mission: Aus Tagesausflügler sollen Nächtigungsgäste werden

40 Millionen Tagesausflügler pro Jahr in Niederösterreich sollen so zu Nächtigungsgästen "konvertiert" werden. "Die Menschen wollen die Menschen kennenlernen, die die Speisen kreieren und den Wein machen", sagt Danninger. Neben dem Alleinstellungsmerkmal Niederösterreich "Natur, Kultur und Kulinarik" sieht der Landesrat ein "unglaubliches Potential" im Radtourismus. Die NÖ-Werbung mit ihrer diesjährigen Werbe-Marke "Weite Land-Küche", aufgelegte Rad-Sorglos-Pakete und Kulinarik-Erlebnis-Reisen soll im Marketing das Vorhaben unterstützen. Bei der Konvertierung und Qualität sei aber dennoch Luft nach oben. "Ehrlicherweise haben wir da noch Aufholbedarf", sagt Danninger.

Daher hat das Land NÖ mit der ecoplus Wirtschaftsagentur, der WKNÖ und dem NÖ-Landesverband für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung eine dreiteilige Qualitätsoffensive gefertigt, mit der hiesige Beherbergungsbetriebe zu überschaubaren Investitionskosten beim Aufwerten, Sanieren, (digitalen) Professionell Kommunizieren und bei der authentischen Markenbildung unterstützt werden sollen.

Gestaltungsleitfaden, Interieur-Beratung und Fördercalls

Erstens wird es einen kostenlosen Gestaltungsleitfaden von ecoplus geben. Er soll Betreiberinnen und Betreiber für jeden Betriebsbereich - vom ersten Gästekontakt, im Internet oder in Infobroschüren, über Willkommensbereiche in Rezeption und Lobby bis hin zu den Gästezimmer, Referenzbeispiele und Do's und Don'ts zur Um- und Neugestaltung anbieten. Entwickelt wurde der Leitfaden vom Architektenbüro KLK und der Agentur art:phalanx - unter anderem auch mit der amtierenden Staatssekretärin für Tourismus Susanne Kraus-Winkler vor ihrem Amtsantritt.

Zweitens bieten die Wirtschaftskammer NÖ und der Landesverband für Urlaub am Bauernhof und Privatzimmervermietung in Niederrösterreich eine geförderte Beratung "zu Sonderkonditionen" an: 200 Euro an Förderung gibt es für eine Interior-Design-Beratung mit Guest Journey und Feedback - als Sicht von außen auf den eigenen Betrieb. Denn "der eigene Blick auf sich ist zu wenig", so Peter Höbarth Obmann von Urlaub am Bauernhof.

Pulker: "Gast will keine schlechtere Unterkunft im Urlaub"

"Der Gast, der sich den Urlaub leisten kann, lebt auch zuhause gut. Er will keine schlechtere Unterkunft im Urlaub haben", sagt Mario Pulker, WKNÖ-Obmann Sparte Tourismus und Freizeitwirtschaft und rät in den eigenen Betrieb zu investieren, "um den Qualitätsstandard zu halten". Dabei sollten sich die Gastgeberinnen und Gastgeber sich genügend Zeit nehmen und "keine Schnellschüsse" unternehmen.

"Auch weniger kann mehr sein", meint Höbarth. Mithilfe von einheitlichen Design-Templates könnten auch mit überschaubaren Investitionskosten vieles verbessert werden. Bislang nahmen aber nur wenige Mitgliedsbetriebe vom Landesverband Urlaub am Bauernhof die Förderung und Beratung in Anspruch. "Die Betriebe, die die Beratung in Anspruch genommen hätten, waren aber begeistert", sagt Höbarth.

Neue Fördercalls vom Land NÖ im Herbst

Als dritten Teil der Qualitätsoffensive sollen ab Herbst 2022 mit zwei neuen Fördercalls des Landes Niederösterreich die Verbesserung der Qualität des Angebots und des Erscheinungsbild der Betriebe unterstützt werden. Kleinprojekte ab einer Investition von 5.000 Euro und größere Vorhaben ab 100.000 Euro werden jeweils gefördert.

„Im Rahmen von ‚beherbergung.aktiv‘ fungieren wir als zentrale Ansprechstelle für Fragen rund um das Thema Beherbergung in Niederösterreich. Für den Wirtschafts- und Tourismusstandort Niederösterreich sind attraktive Beherbergungsbetriebe ein wesentlicher Erfolgsfaktor,“ sagt ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki.

Kraus-Winkler: Qualifizierter Zuzug und Digitalisierung nötig

Als größte Herausforderung nennt Staatsekretärin Kraus-Winkler weiterhin den Mitarbeiter- und Fachkräftemangel. "Den hat es zwar schon vor der Pandemie gegeben, aber er hat sich durch den gesellschaftlichen Wandel um Work-Life-Balance verschärft." Betriebe seien gefordert, wie sie Arbeit gestalten und einteilen. Kraus-Winkler wolle sich dafür einsetzen, dass mehr Saisoniers nach Österreich kommen können.

Künftig werden neben Themen wie Arbeitsmarkt, Regionalität auch die Nachhaltigkeit und Digitalisierung die Branche sehr stark beschäftigen und prägen, sagt Kraus-Winkler. Im Masterplan für Tourismus, der bereits 2019 entwickelt wurde und durch die Pandemie leider zum Stillstand gekommen sei, stehe alle Themen und Ziele drinnen, "jetzt müssen wir noch die Aktionspläne dazu machen." Vom digitalen Gästeblatt bis zu Möglichkeiten, um die Personalnot zu lindern, gebe es vieles zu vereinfachen und zu lösen.

Als Staatssekretärin wolle sie jedenfalls eine Plattform für alle bereits tätigen Stakeholder sein und helfen, zu fokussieren. "Wir müssen die Ziele auch auf die Erde kriegen", so die Staatssekretärin für Tourismus.

