160 Millionen Euro hat die Arbeiterkammer NÖ laut eigenen Angaben im Rahmen der Aktion bereits an Steuern für die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zurückgeholt. Allein im Vorjahr waren es 13,8 Millionen Euro.

Die Termine sind auch sehr begeht: 20.000 Termine werden in ganz Niederösterreich von 2. März bis 10. Juni in allen NÖ Bezirken vergeben, 15.000 davon sind bereits gebucht. „Es ist wichtig, dass sich die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ihr zu viel bezahltes Geld wieder zurückholen können“, so Arbeiterkammer NÖ-Präsident Markus Wieser heute Vormittag vor Journalisten.

Die Terminvergabe erfolge telefonisch unter der Nummer 05 7171 – 26 000, so Arbeiterkammer NÖ-Direktorin Bettina Heise. 50 Expertinnen und Experten sind im Zuge der Steuersparwochen im Einsatz.

Alle Termine und weitere Infos unter noe.arbeiterkammer.at/steuersparen