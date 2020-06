Die angedrohte Schließung der Lauda-Basis in Wien ist damit vom Tisch. Wegen der Coronakrise würden heuer im Juli jedoch nur drei und im August nur zehn der ursprünglich geplanten 16 Airbus A320 in Wien eingesetzt, hieß es in der Aussendung. Es würden dadurch zwar Mitarbeiter ihre Jobs verlieren, aber nicht alle 500, wie es bei Schließung der Basis der Fall gewesen wäre.

Eine Zahl für den Stellenabbau nannte das Unternehmen am Montag nicht. Es dürften offenbar vor allem jene Mitarbeiter gekündigt werden, die dem KV nicht zustimmten. "Die Arbeitsplätze aller unserer Piloten und Flugbegleiter, die den neuen KV akzeptiert haben, werden wahrscheinlich gerettet", sagten die Laudamotion-Chefs Andreas Gruber and David O'Brien in der Pressemitteilung. Bei den Piloten stimmten über 90 Prozent dem KV zu, bei den Flugbegleitern waren es zwei Drittel.