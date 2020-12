Corona hat unser Büroleben verändert. Auf Dauer. Davon ist man beim Waidhofner Bürohersteller Bene überzeugt. „Remote Working wird integraler Bestandteil der künftigen Arbeitswelt sein“, weiß Geschäftsführer Michael Fried. Das Homeoffice trete an die Stelle der Einzelbüros. Die Büro-Landschaft im Betrieb werde zum Ort von Kreativität, Interaktion, Zusammenarbeit sowie gemeinsamer Führung. Voraussetzung dafür sind hohe Sicherheitsstandards – auch hinsichtlich Abstand und Hygiene. Zugleich muss der Fokus auf Komfort und Wohlfühlen gerichtet werden. Fried: „In Zukunft ist man gern im Büro. Es ist ein Hafen, in dem Menschen zusammenkommen, und ein Ort, der Identität schafft.“

Geschäftsführer Michael Fried rechnet mit einer nachhaltigen Veränderung der Bürowelt. David Payr

Wie das in der Praxis aussieht, zeigt Bene nun im Herzen von Frankfurt. „The Core by BENE“ nennt sich das hyper-moderne Büro, das hier getestet und erlebt werden kann. Der Zutritt erfolgt über einen Face-Scan, in den Räumen selbst zeigen Sensoren an, welche Plätze hygienisch frei nutzbar sind und welche nicht. Mit einer Balance aus offener Raumstruktur und geschützten Arealen soll „The Core“ den Spagat zwischen Corona-Distanz und Teamwork schaffen.

Büro ist lebendiger Organismus

„Das Büro ist ein lebendiger Organismus, der sich ständig an wandelnde Strukturen sowie aktuelle Prozesse anpasst“, erklärt Patricia Möckesch, Product und Innovation Ambassador. Planungs- und Raumkonzepte müssten daher regelmäßig hinterfragt werden. Die Idee, alle zehn Jahre das Büro umzugestalten, habe folglich ausgedient. Nach dem Vorbild von „The Core“ sollen weitere Muster-Büros folgen – unter anderem in Waidhofen/Ybbs und im IDEA-LAB in Wien.

Die Coronakrise ist aber auch für Bene eine Herausforderung. Vor allem in Österreich und Deutschland habe sich der Markt wieder etwas erholt, meint Fried: „Ich gehe davon aus, dass wir die Kurzarbeit im März beenden können – vorausgesetzt, der Aufwärtstrend hält an.“