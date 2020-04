Die ordentliche Hauptversammlung der Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment AG, die heute, Donnerstag, virtuell abgehalten wurde, folgte dem Vorschlag des Vorstands zur Ausschüttung von 1,20 Euro je Aktie. Als Dividendenzahltag wurde der 14. Mai 2020 festgelegt.

Mit dem heutigen Tag ist Karl Schleinzer als Aufsichtsrat der Gesellschaft ausgeschieden, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die SBO befindet sich großteils im Streubesitz, gut ein Drittel der Anteile hält als Kernaktionär die Berndorf Industrieholding von Norbert Zimmermann. Die SBO beschäftigte per 31. Dezember 2019 weltweit 1.535 Mitarbeiter (31. Dezember 2018: 1.646), davon 393 in Ternitz und 788 in Nordamerika.