Erbaut, erhackt und erisoliert: 4x Edelmetall für junge NÖ-Fachkräfte

Drei Mal Silber und ein Mal Bronze holten die jungen NÖ-Fachkräfte bei der diesjährigen Berufseuropameisterschaft in Danzig/Polen. WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker gratuliert den Edelmetall-Gewinnern Paul Hilscher, Timon Schwarz, Florian Steffek und Joachim Nimpf, die beim Wettkampf in Danzig beeindruckende Leistungen gezeigt haben. Ecker zeigt sich generell von den Leistungen der niederösterreichischen Teilnehmer beeindruckt und dankt allen Beteiligten, die an diesem Erfolg Anteil haben.

„Großer Dank gebührt allen unseren Ausbildungsbetrieben, unter anderem der Gottwald GmbH – dem Ausbildungsbetrieb von Florian Steffek – und Jägerbau Pöggstall Baugesellschaft mbH – dem Ausbildungsbetrieb von Joachim Nimpf, und ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Niederösterreich, denn nur durch ihre Unterstützung und die Top-Ausbildung sind solche Leistungen bei internationalen Wettkämpfen möglich“, so Ecker in einer Aussendung.

Das komplette Team Austria nach der Siegerehrung bei der EuroSkills 2023 in Danzig. Foto: SkillsAustria, Florian Wieser

Über die Berufseuropameisterschaft „EuroSkills 2023“

Rund 600 junge qualifizierte Fachkräfte unter 25 Jahren gingen in Danzig aus 32 Ländern in 43 offiziellen Wettbewerbsberufen an den Start. Das Team Austria bestand in diesem Jahr aus 44 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sechs davon aus Niederösterreich. Diese kämpften in insgesamt 38 Einzel- und Teamberufen um Edelmetall.

Österreich holt mit insgesamt 18 Mal Edelmetall die meisten Medaillen des Kontinents. Für das Land sind es damit die dritterfolgreichsten EuroSkills aller Zeiten – nach Budapest 2018 (21 Medaillen) und Graz 2021 (33 Medaillen). Österreich hält damit bei 147 Medaillen in der EuroSkills-Historie (63 Gold-, 54 Silber- und 30 Bronzemedaillen).

Die NÖ-Medailliengewinner