NÖ-Fachkräfte glänzen beim Endspurt der WorldSkills 2022

Die beiden jungen Betonbau-Profis Jonas Schulner und Oliver Waily aus Niederösterreich holten in den letzten Stunden der Berufs-Weltmeisterschaften in der Salzburger Messehalle alles aus sich heraus und wahrten so die Chance auf die begehrten WM-Medaillen. Das Duo gingen im Teambewerb Betonbau gegen an den Start. Härteste Konkurrenz: Die Chinesen, die zuletzt mit dem NÖ-Duo im Punkterang und Fortschritt beim Schalen, Flechten von Bewehrungsstahl und Betonen relativ gleich auf waren.

Schulner und Waily messen sich mit den weltweit Besten der Besten auf Augenhöhe. „Wir können jetzt schon stolz sein auf die Leistungen unserer niederösterreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Man sieht bei Wettbewerben wie diesen, welche hervorragende Qualität in der heimischen Aus- und Weiterbildung unserer Fachkräfte und in den heimischen Ausbildungsbetrieben steckt“, zeigte sich WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker beim Lokalaugenschein in der Halle mit den Betonbau-Duo begeistert. Für den Steinmetzmeister zeigte sich wieder ganz klar, dass die Lehre eine gute Basis für die berufliche Weiterentwicklung sei.

Diese große Bühne für junge Fachkräfte und ihre Leistungen werde viele Junge motivieren, ebenfalls eine Lehrausbildung zu beginnen, glaubt Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP). "Die Lehrausbildung hat enormes Zukunftspotenzial. Gleichzeitig entscheidet die Anzahl der jungen Menschen, die wir in den kommenden Jahren davon überzeugen können, einen Lehrberuf zu ergreifen, über die Wettbewerbsfähigkeit unseres Standortes. Denn nur mit einer ausreichenden Zahl an Fachkräften werden wir die kommenden Herausforderungen bewältigen“, sagt der Landesrat.

Für Bildungs-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister gehen die Begriffe Fachkraft und Bildung Hand in Hand. Die NÖ-Berufsschulen seien eine ganze wichtige Quelle für talentierte Fachkräfte. "17.431 junge Menschen absolvierten im Schuljahr 2021/2022 im Rahmen der dualen Ausbildung an 18 Berufsschulstandorten eine Lehre in Niederösterreich – und es werden jährlich 300 mehr. Insgesamt können die jungen Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher aus mehr als 200 Lehrberufen wählen“, sagt Teschl-Hofmeister.

"Die beeindruckenden Leistungen der niederösterreichischen Fachkräfte bei den WorldSkills sind einmal mehr eine Bestätigung, welch hohe Qualität in der dualen Ausbildung liegt", sagt AKNÖ-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser. Die Lehrberufe entsprechen den modernsten Standards, seien technisch und digital am Puls der Zeit und würden jungen Menschen beste Zukunftschancen bieten. "Und bei diesem Bewerb zeigt sich, dass Betriebe, die auf Lehrlingsausbildung setzen, auch international erfolgreich sind.“

Stolz auf das NÖ-Team ist auch AMS NÖ-Landesgeschäftsführer Sven Hergovich: "Die Vielfalt der Lehrberufe und den hohen Anspruch an die Lehrausbildung repräsentieren die niederösterreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr eindrucksvoll."

Über die „WorldSkills 2022“ in Salzburg

Nach der Absage der WorldSkills 2022 in Shanghai, einigten sich Ende Juni die Mitgliedsländer des Veranstalter WorldSkills International darauf, erstmals in der Geschichte von WorldSkills die Wettbewerbe weltweit in 15 Destinationen an rund 25 Austragungsorten in Europa, Nordamerika und Ostasien im Zeitraum von 12 Wochen als WorldSkills Competition 2022 Special Edition auszutragen.

Mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 56 Ländern und Regionen gehen in 61 Wettbewerbsberufen von September bis Ende November an den Start. Österreich ist mit Salzburg neben den Ländern Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Italien, Japan, Kanada, Luxemburg, Schweden, Schweiz, Südkorea, den USA und dem Vereinigten Königreich, eines der Austragungsländer.

In den bisher 31 Berufs-WM-Teilnahmen Österreich konnten 597 Teilnehmerinnen und Teilnehmer in Summe 218 Medaillen sowie 209 Leistungsdiplome "Medallion for Excellence“ erreicht. Das Leistungsdiplom wird aber einer herausragenden Punktezahl verliehen, die aber nicht für einen Medaillenrang gereicht hat. Österreich war auch mehrmals beste (EU-) Nation bzw. unter den Top 3.

Das "WorldSkills"-Team Niederösterreich

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Niederösterreich gingen in den Bereichen Betonbau (Teambewerb), Mechatronik (Teambewerb), Möbeltischler, Hotel Rezeption, Industrie 4.0 (Teambewerb), IT Netzwerk- und Systemadministration, Restaurant Service sowie Stuckateur und Trockenausbau an den Start.

Betonbau (Teambewerb)

Jonas Schulner, Groß-Gerungs, Betrieb: Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H., Gmünd

Oliver Waily, Waldenstein, Betrieb: Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H., Gmünd

Mechatronik (Teambewerb)

Gregor Litschauer, Windigsteig, Betrieb: Test-Fuchs GmbH, Groß-Siegharts

Jakob Litschauer, Waidhofen/Thaya, Betrieb: Test-Fuchs GmbH, Groß-Siegharts

Möbeltischler

Udo Gnadenberger, Ziersdorf, Betrieb: Tischlerei und Möbelhaus Grünzweig, Ziersdorf

Hotel Rezeption

Carina Warisch, Schloss Rosenau, Betrieb: harry’s home, Wien

Industrie 4.0

Florian Jambor, Klosterneuburg, Betrieb: ÖBB Infrastruktur AG

IT Netzwerk- und Systemadministration

Timon Schwarz, Parbasdorf, Betrieb: HTL Wien 3 Rennweg

Restaurant Service

Natalie Fehringer, Pulkau, Betrieb: Vienna Marriott Hotel

Stuckateur und Trockenausbau

Matthias Haider, Himberg, Betrieb: Böhm Stadtbaumeister & Gebäudetechnik GmbH

Alle Steckbriefe, Bilder und weitere Informationen zu den Teilnehmern aus NÖ finden Sie unter Team Austria 2022 | Niederösterreich - WKO.at