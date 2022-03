Spar bietet Lehre nach der Matura

„Mit der Lehre nach der Matura bieten wir Maturantinnen und Maturanten nicht nur einen attraktiven Berufseinstieg und eine zweijährige Spezialausbildung, sondern auch echte Karrierechancen in einem österreichischen Unternehmen“, erklärt Spar-Geschäftsführer Alois Huber.

Die Ausbildung

Bei Spar kann man nach der Matura als Lehrling durchstarten. Mit einer zweijährigen Lehre wird der Grundstein für eine Karriere im Lebensmittelhandel gelegt. Die verkürzte Lehrzeit berücksichtigt das bereits erworbene Wissen der Lehrlinge, die in eigenen Berufsschulklassen unterrichtet werden. Zusätzlich stehen die Ausbildungsschwerpunkte Kommunikation und Persönlichkeitsentwicklung am Stundenplan. Den Markt lernen die Führungskräfte von morgen von Grund auf kennen – so wie alle Spar-Lehrlinge.

Attraktive Zusatzleistungen

Für die Maturantinnen und Maturanten, die sich für das Modell „Lehre nach der Matura“ entschieden haben, gibt es neben vielen Prämien weitere Zuckerl wie ein vierwöchiges Auslandspraktikum in Irland inklusive Sprachkurs, ein Einstiegsgehalt von 1.740 Euro brutto und eine Reise nach New York bei guten Leistungen. Die Lehre nach der Matura richtet sich bewusst auch an Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger, die schon Berufserfahrung gesammelt haben und einen Arbeitsplatz in einem sicheren Beruf suchen.

Nur solange der Vorrat reicht

Die Anzahl der Lehrstellen für die Lehre nach der Matura ist begrenzt. Dieses Jahr werden in Wien und Niederösterreich jeweils 15 junge Menschen aufgenommen. Interessierte sollten nicht lange warten. Wer seine berufliche Zukunft jetzt in die Hand nehmen will, bewirbt sich ab sofort online über die Spar-Jobbörse auf www.spar.at/lehre.