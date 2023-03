„Skills Week“ macht Halt in Niederösterreich

Vollbild

FB

Bei der Skills Week konnte man sein Geschick beim Holzbrandmalen testen. Bei der Floristik Station konnte man Gestecke aus Trockenblumen zusammenstellen. Der Talente-Check soll jungen Menschen zeigen, was ihre Stärken sind. Auch WKNÖ-President Wolfgang Ecker versuchte sich am Lötkolben. Die Lötstation bei der Skills Week. Ein solarbetriebenes Windrad im Mini-Format konnte man zusammenbasteln. Schulklassen konnten die verschiedenen Berufe ausprobieren. Die zwei versuchen sich an der Floristik. Dieser Schüler kriegt eine Einführung am Lötkolben. Neben den selbstgemachten Werkstücken gab es auch Sticker zum Mitnehmen. Interessierte konnten sich kleine Holzschilder für Zuhause anfertigen. Gemalt wird hier mit dem Brandmalkolben. Aus Trockenblumen konnte man farbenfrohe Gestecke zusammensetzen. Die Skills Week findet dieses Jahr zum ersten Mal statt. Dabei gibt es Aktionen in ganz Österreich.

1 /13