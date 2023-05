Nach Karenz & Co: Förderangebote sollen Wiedereinstieg erleichtern

Ende März waren bei den 22 niederösterreichischen AMS-Geschäftsstellen 39.763 Personen als arbeitslos gemeldet. Davon waren 17.657 Frauen. Im Vergleich zum März des Vorjahres ist die Zahl der arbeitslosen Niederösterreicherinnen um 7,3 Prozent gesunken und bei den Männern um 3 Prozent. Laut dem AMS ist jede zehnte von Arbeitslosigkeit betroffene Person in Niederösterreich ein Wiedereinsteiger nach einer familiär bedingten Unterbrechung in der Berufslaufbahn. Bei Frauen liegt der Wiedereinsteigerinnen-Anteil bei 19,1 Prozent. Von Jänner bis Ende März haben in Niederösterreich 1.110 Personen ihre Arbeitslosigkeit mit einer Arbeitsaufnahme beendet, davon 996 Frauen. Das bedeutet: Etwa 90 Prozent der Wiedereinsteigerinnen waren Frauen.

Wie man den Weg zurück ins Berufsleben schafft

Um auf den Wiedereinstieg in der Beruf gut vorbereitet zu sein, haben seit Anfang des Jahres 2.155 Personen die Förderangebote des AMS angenommen. Dabei nützen sie etwa Schulungen oder spezielle Beratungs- und Betreuungsangebote. Die konkreten AMS-Förderangebote für Wiedereinsteigerinnen sind zum Beispiel das Projekt „FiT“, das sich Frauen in Handwerk und Technik widmet sowie die Frauenberufszentren (FBZ). „Gründliche Informationen und Beratung sowie maßgeschneiderte Förderangebote im Rahmen unseres FiT-Programms oder in den Frauenberufszentren sind die wichtigsten Begleiter für den erfolgreichen Wiedereinstieg nach der Familienpause“, ist sich die stellvertretende Landesgeschäftsführerin des AMS NÖ, Sandra Kern, sicher.

Zusätzlich fördert das AMS Angebote am freien Bildungsmarkt oder auch Facharbeiterinnen-Intensivausbildungen mit Lehrabschluss in mehr als 100 Berufsbildern. Auch eine Ausbildung mit verkürzter Lehre wird angeboten, wobei das Unternehmen die Ausbildungskosten trägt.

Infotag für Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger

Am 9. Mai veranstalten die 22 AMS NÖ-Geschäftsstellen in Kooperation mit der Arbeiterkammer NÖ den "Wo[man]&Work"-Info-Tag. Dabei können sich sowohl Frauen als auch Männer, die sich nach einer familiär bedingten Unterbrechung des Berufslebens wieder in Richtung Arbeitsmarkt orientieren wollen, in den regionalen Geschäftsstellen des AMS Niederösterreich Infos zum Thema Wiedereinstieg holen.