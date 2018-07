Berufskraftfahrer-Nachwuchs in NÖ gesucht .

In Niederösterreich wird dringend Berufskraftfahrer-Nachwuchs gesucht. Daher startet im Herbst die von AMS, AKNÖ und WKNÖ getragene Initiative "Berufslenker Akademie", die am Dienstag in St. Pölten vorgestellt wurde. Aus dem Projekt sollen in den kommenden drei Jahren 100 ausgebildete Fachkräfte hervorgehen.