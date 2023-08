Sechs junge NÖ-Fachkräfte kämpfen um Edelmetall

Von 5. bis 9. September findet dieses Jahr in Danzig in Polen die Berufseuropameisterschaften statt. Mit dabei sind auch sechs Burschen aus Niederösterreich in fünf Berufen: Elektrotechnik, Hochbau, Lkw-Technik, IT-Netzwerk- und Systemadministration.

„Die EuroSkills sind einmal mehr die beste Werbung für das österreichische System der Aus- und Weiterbildung, bei dem die Lehre eine wesentliche Rolle spielt. Das ist insofern wichtig, da die duale Ausbildung ein wichtiger Hebel im Kampf gegen den Mitarbeitermangel in unseren Unternehmen ist“, sagt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich.

Insgesamt werden in Danzig rund 600 junge Fachkräfte unter 25 Jahren aus 32 Ländern an den Start gehen. Das gesamte Team aus Österreich besteht aus 47 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus allen neun Bundesländern, welche in insgesamt 40 Einzel- und Teamberufen um Edelmetall kämpfen. Im Rahmen der Verabschiedung der Teilnehmer aus Niederösterreich wünschte der WKNÖ-Präsident ihnen alles Gute und viel Erfolg.