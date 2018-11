Knapp 400 junge Fachkräfte nahmen von 22. bis 25. November in Salzburg an den AustrianSkills 2018 teil. Mit einem hervorragenden Ergebnis sind die niederösterreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer von den AustrianSkills 2018 heimgekehrt: Insgesamt wurden von den jungen Fachkräften vier Goldmedaillen (und damit Staatsmeister-Titel), fünf Silber- und sechs Bronzemedaillen geholt.

„Unsere jungen Fachkräfte haben damit einmal mehr hervorragende Leistungsbereitschaft, höchstes Können und außerordentliche Nervenstärke bewiesen“, so Sonja Zwazl, die Präsidentin der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ). „Wir können stolz auf unseren Fachkräfte-Nachwuchs und unsere Ausbilderbetriebe sein.“

Gold

Thomas Hofmacher, Bodenleger, Betrieb Boden und Stiegentechnik Stamminger und Muhr, Ybbs/Donau

Ronald Brunäcker, LKW Technik, Betrieb Danube Truck, Wiener Neudorf

Lukas Kromoser, Spengler, Betrieb Hörmann Dachdeckerei-Spenglerei, Euratsfeld

Simon Hell, Web Design & Development, Betrieb Deckweiss OG, Scheibbs

Silber

Benedikt Kapeller/Christopher Kurz, Betonbauer, Leyrer + Graf Baugesellschaft m.b.H., Gmünd

Julian Kreitl/Felix Janisch, Gartengestalter, Kreitl, Raasdorf

Patrick Böck, Land- und Baumaschinentechniker, Steyr Center Nord GmbH, Harmannsdorf-Rückersdorf

Lukas Strauhs, LKW-Techniker, Scania, Brunn/Gebirge

Thomas Perneder, Schweißer, Gis Aqua, Amstetten

Bronze

Florian Riss, Elektrotechniker, Elektro Zierlinger, Gföhl

Pascal Scheer, Glasbautechniker, Glas Siebenhandl, Spitz/Donau

Marcel Heher, Land- und Baumaschinentechniker, Landtechnik Sederl, Gaaden

Klaus Mayer, LKW-Techniker, Lagerhaus Zwettl, Zwettl

Andreas Gaitzenauer, Maschinenbautechniker, Wopfinger Stein- und Kalkwerke, Waldegg

Johannes Bader, Sanitär- und Heizungstechniker, Furch GmbH, Mistelbach

Über EuroSkills

Nach dem Vorbild der internationalen Berufsweltmeisterschaften WorldSkills fanden im Jahr 2008 erstmals die Berufseuropameisterschaften EuroSkills statt. Ziel der europäischen Plattform der Berufe ist es, junge Fachkräfte zu fördern sowie den Wirtschaftsstandort Europa insgesamt zu stärken.

Bei den vergangenen EuroSkills 2018 in Budapest war Österreich mit insgesamt 21 Medaillen und neun Medallions for Excellence zweiterfolgreichste Nation in der Gesamtwertung.

EuroSkills 2020: Von 16. bis 20. September 2020 finden die 7. Berufseuropameisterschaften erstmals in Österreich (Graz/Steiermark) statt. www.euroskills2020.at