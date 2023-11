Stefan Zamecnik ist neuer Landesinnungsmeister der NÖ-Tischler

Seit 2013 war Helmut Mitsch als Landesinnungsmeister der Tischler und Holzgestalter im Einsatz. Stefan Zamecnik, der dieses Amt jetzt übernommen hat, war sein Stellvertreter. Von nun an wird er die knapp 2.000 Tischlerbetriebe in Niederösterreich vertreten. Für die Arbeit seines Vorgängers bedankte sich der neue Landesinnungsmeister: „Helmut Mitsch hat mit seinem Engagement Wegmarken in Sachen Interessenvertretung und Service gesetzt. Auf seiner Arbeit lässt sich hervorragend weiterarbeiten.“

Zamecnik lebt in Bruck an der Leitha. Er leitet das Tischlerei-Unternehmen seiner Familie in vierter Generation. 1996 hat er den Betrieb übernommen, in dem Möbel, Fenster, Tore und Türen produziert werden. Seit 1991 engagiert sich der Tischler in der Wirtschaftskammer NÖ als Interessensvertreter für seine Branche. Von 2002 bis 2015 übernahm der Unternehmer im Bezirk Bruck/ Leitha die Rolle des Bezirksvertrauensmannes der Tischler. Darüber hinaus ist er seit 2015 Lehrlingswart.

Als Landesinnungsmeister will Stefan Zamecnik die Tischler- und Holzgestalter-Unternehmen in Niederösterreich bei rechtlichen Fragen zur Seite stehen und die technologische Entwicklung in der Branche vorantreiben. Außerdem hat der neue Landesinnungsmeister vor, einen gezielten Fokus auf die Lehre und den Nachwuchs zu legen. „Und darüber hinaus wollen wir die hohe Qualität, die in Niederösterreichs Tischlereibetrieben steckt, in der Öffentlichkeit noch stärker bewusst machen und verankern“, sagt Zamecnik.