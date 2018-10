„Das Wissen, das hier vermittelt wird, geht weit über das hinaus, was ein Konsument für eine gesunde, wirtschaftliche Allgemeinbildung braucht, und richtet sich speziell auch an jene, die in diesem Bereich beschäftigt sein möchten“, erklärt Katharina Kiss, die Leiterin der pädagogischen Fachabteilung für kaufmännische Schulen im Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Forschung, den Schwerpunkt der Ausbildung FIRI.

Neben Personen, die bereits im Beruf stehen und eine Handelsakademie für Berufstätige besuchen oder eine Handelsschule abgeschlossen haben und sich nun in einem Aufbaulehrgang auf die Matura vorbereiten, richtet sich das Programm speziell an Schüler der Handelsakademien. Im dritten Schuljahr können diese den Ausbildungsschwerpunkt Finanz- und Risikomanagement wählen und sich drei Jahre lang intensiv mit den Themen aus diesem Geschäftsfeld beschäftigen.

"Es gibt hier eine sehr gute Resonanz der Wirtschaft"

Mit jeweils zwei Wochenstunden findet der Unterricht statt und kann mit einem Zertifikat der Wirtschaftskammer abgeschlossen werden. Die Prüfung dafür findet in der Regel zwischen schriftlicher und mündlicher Matura statt.

Was nach viel Extraaufwand klingt, ist sehr gut schaffbar, meint Kathrin Fischer, die den Lehrgang an der HAK in Zwettl erfolgreich absolviert hat: „Der Stoff überschneidet sich teilweise mit dem, was ohnehin auch zur mündlichen Matura zu lernen ist.“ Zudem werden die Diplomarbeit sowie die zu absolvierenden Praktika oft gleich mit diesem Bereich verbunden.

Katharina Kiss betont vor allem die gute Vorbereitung für die Praxis. | privat

Kathrin Fischer studiert nun an der Wirtschaftsuniversität Wien. Das Wissen ist dort bei einigen Prüfungen von Vorteil. „Von Klassenkollegen weiß ich, dass die Ausbildung bei Banken und Versicherungen sehr gut ankommt“, erklärt sie.

Auch Katharina Kiss bestätigt die hohe Qualität der Ausbildung: „Es gibt hier eine sehr gute Resonanz der Wirtschaft, die für die Schulen wichtig ist – die Schüler werden wirklich sehr gut auf die Praxis vorbereitet.“

Der Schwerpunkt wird österreichweit angeboten und kann auch an vier Handelsakademien in NÖ absolviert werden. In St. Pölten, Wiener Neustadt, Stockerau und Zwettl besuchen derzeit 207 Schüler den Schwerpunkt. Zudem wird ein berufsbegleitender Aufbaulehrgang in Stockerau angeboten.