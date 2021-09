Die 54 österreichischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer der siebten Berufseuropameisterschaft EuroSkills 2021 in Graz wurden heute, Mittwoch, offiziell in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) verabschiedet. Unter ihnen sind auch die zwölf niederösterreichischen Fachkräfte:

Betonbauer Georg Engelbrecht aus Horn und Daniel Mühlbacher aus Gmünd

Bodenleger Thomas Hofmacher aus Ybbsitz (Bezirk Amstetten)

Gartengestalter Bernhard Gabrle aus Raasdorf (Bezirk Gänserndorf) und Felix Janisch aus Deutsch Wagram (Bezirk Gänserndorf)

Hotel Rezeptionist Johannes Burchard aus Wiener Neustadt

Land- und Baumaschinentechniker Marcel Heher aus Neusiedl-Waidmannsfeld (Bezirk Wiener Neustadt-Land)

Mechatroniker Gregor Litschauer und Jakob Litschauer aus Groß-Siegharts (Bezirk Waidhofen an der Thaya)

Netzwerktechnik (ICT Specialists) Klarissa Wimmer aus Schwechat (Bezirk Bruck an der Leitha) mit ihrem Wiener Kollegen Nikolaus Walther

Spengler Lukas Kromoser aus Euratsfeld (Bezirk Amstetten)

Web Development Matthias Gruber aus Purgstall an der Erlauf (Bezirk Bezirk Scheibbs)

Mit den insgesamt 54 Teilnehmern wird bei den EuroSkills2021 das bisher größte „Team Austria“ antreten.

„Vielen Dank für Euren bisherigen Einsatz. Ihr habt viele Hürden überwunden - Stichwort Corona. Manche mussten für die Vorbereitung sogar ihre Karrierepläne über den Haufen werfen. Aber eines zählt: Ihr seid drangeblieben. Und darauf kommt es an, wenn man an die Spitze will“, richtete WKÖ-Präsident Harald Mahrer das Wort an das topmotivierte Team Austria.

Alle zwei Jahre wird der Berufswettbewerb in Form einer Europameisterschaft ausgetragen. Heuer erstmals in Österreich. Insgesamt werden rund 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 31 Ländern in 48 Bewerben um die EM-Titel kämpfen. In den bisherigen sechs EuroSkills-Anläufen erreichten die 197 österreichischen Fachkräfte unglaubliche 111 Medaillen.