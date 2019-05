Es war ein hartes Geschäftsfjahr 2018/19 für den Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern Agrana. Der Konzernumsatz ging um 4,8 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zurück, das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) um ganze 65,1 Prozent auf 66,6 Millionen Euro.

Das Unternehmen begründet dies vor allem mit den anhaltenden Tiefstpreisen bei Zucker sowie niedirgen Isoglukose- und Ethanolpreisen im Segment Stärke. Man könne mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr „zweiffellos nicht zufrieden sein“, so Agrana-Vorstandsvorsitzender Johann Marihart. Für das laufende Jahr 2019/20 rechne das Unternehmen aber mit einem deutlich besseren Gesamtergebnis.

"In Gmünd wird in die Kartoffelstärkefabrik investiert"

Trotz allem stehe aber etwa der Inbetriebnahme der erweiterten Weizenstärkefabrik im niederösterreichischen Pischelsdorf (Bezirk Tulln) Ende 2019 nichts im Wege, so Marihart. Dieses Vorhaben – das größte im laufenden Geschäftsjahr – wird planmäßig erfolgen.

Weitere Projekte in NÖ: In Gmünd wird in die Kartoffelstärkefabrik investiert. Konkret werden bis 2020 40 Millionen Euro für Kapazitätserweiterung und die Errichtung eines Kartoffelstärke- sowie eines Kartoffelfasertrockners ausgelegt. Und in Tulln wird aktuell am Bau einer Anlage zur Gewinnung von kristallinem Betain gearbeitet – Spatenstich war Anfang April.