„Die Unsicherheiten bezüglich der wirtschaftspolitischen Rahmenbedingungen haben abgenommen“, erklärt Thomas Salzer, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) NÖ, das im Vergleich zum dritten Quartal 2019 deutlich bessere Ergebnis der IVNÖ-Konjunkturumfrage für das vierte Quartal 2019. Das Konjunkturbarometer – also der Mittelwert aus der Beurteilung der gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsentwicklung – hat sich deutlich gebessert, nämlich von minus vier auf plus 10,5. Verbessert hat sich auch die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage und der Geschäftslage in sechs Monaten.

Andi Bruckner Thomas Salzer, Präsident IV Niederösterreich.

Wo die Betriebe nach wie vor skeptisch sind, ist beim Personal: Der Großteil (79 Prozent) rechnet mit gleichbleibendem Personalstand. Viele Betriebe würden gern mehr Personal einstellen, so Salzer, fänden aber schwer Fachkräfte. Verschlechtert hat sich die Beurteilung der aktuellen Ertragssituation – der Saldo sank von plus drei auf minus vier Prozentpunkte.

An dieser quartalsweise durchgeführten Befragung durch die IVNÖ haben dieses Mal 36 Betriebe mit rund 18.600 Beschäftigten teilgenommen.