Der Wirtschaft geht es gut – und der niederösterreichischen besonders. Das lässt sich auch erkennen, wirft man einen Blick auf die 17 Wirtschaftsparks von ecoplus, der Wirtschaftsagentur des Landes. Im ersten Halbjahr 2018 haben sich nämlich 62 Unternehmen in den NÖ Wirtschaftsparks angesiedelt – unter ihnen etwa der Fensterhersteller Hrachowina in Wiener Neustadt. Im ersten Halbjahr 2017 waren es nur 51. Die Nachfrage scheint ungebrochen: Laut ecoplus-Geschäftsführer Helmut Miernicki gibt es 300 offene Anfragen von Unternehmen, die sich in Bearbeitung befinden.

Im Rahmen einer Analyse wurden jetzt Erfolgsfaktoren und Entwicklungspotenziale der Parks erhoben. Entstanden ist eine neue Strategie, die die Parks weiterentwickeln und vor allem neue finden soll. Die Strategie beinhaltet keine Schließung eines Wirtschaftsparks, so VP-Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. Der Wirtschaftspark in Marchegg etwa beherbergt bisher noch kein Unternehmen. Mit der Marchfeld-Schnellstraße hätte aber auch dieser Standort ganz neue Voraussetzungen. Wann die neuen Wirtschaftsparks eröffnen und wie viele es sein sollen, darauf wollte sich Bohuslav noch nicht festlegen. „Das ist ja ein langer Prozess.“