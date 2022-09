Betrug, Hass und Hacking: Um 25 Prozent mehr Cyberverbrechen in NÖ

Werbung

In 9 von 10 Fällen sind die eigenen Mitarbeiter für Cyberkriminelle die Eintrittspforten in Firmen, Gemeinden oder sogar Landesämter. Das zeigte Ende Mai der Cyberangriff auf das Land Kärnten mit 5-Millionen-US-Dollar hoher Lösegeldforderung: Ein Mitarbeiter hatte im Homeoffice ein E-Mail von Kriminellen geöffnet, die kurzum die ganze Landesverwaltung lahmlegte.

Fehlendes Know-How um IT-Sicherheit, wie etwa den richtigen Umgang mit fremden E-Mails, dubiosen Weblinks und Dateianhängen, führte allein in Niederösterreich im Jahr 2021 zu 6.500 Anzeigen. Das sind um 25 Prozent mehr als noch im Jahr 2020. Bundesweit stieg die Zahl der angezeigten Cyberdelikte auf über 46.000 Anzeigen. Die Dunkelziffer liegt vermutlich noch viel höher. Egal ob bei klassischen Betrugsdelikten im Internet, à la ‚Ware bezahlt, aber nicht geliefert‘, „Deep Fake“-Videos, Haß im Netz oder Hackerangriffen: „Gehen Sie zur Polizei und melden Sie den Vorfall“, rät Innenminister Gerhard Karner m Zuge einer Baustellenbesichtigung im entstehenden „Haus der Digitalisierung“ in Tulln.

v.l.n.r.: Lukas Reutterer von ecoplus Digital führte Innenminister Gerhard Karner und Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger bei einer Baustellenbesichtigung durch das reale "Haus der Digitialisierung" in Tulln. Rechts im Bild: ecoplus Digital Geschäftsführung Claus Zeppelzauer. Foto: Martin Hillinger

Um KMU, Kommunen und Private in Niederösterreich in Sachen IT-Security und Cyberkriminalität aufzuklären, zu schulen und so die IT-Sicherheit zu verbessern, will das Land NÖ in Kooperation mit dem Innenministerium eine „IT Security Awareness Tour“ an den Technologie- und Forschungszentren, den "Haus der Digitalisierung-Netzwerkknoten" in Krems, Wr. Neustadt, St. Pölten, Klosterneuburg, Wieselburg und Tulln, ab Jänner 2023 lancieren. Cyber Security-Experten, vermitteln vom Innenministerium, sollen außerdem Video-Tipps zu aktuellen Problemstellungen liefern.

Das reale "Haus der Digitalisierung" in Tulln soll im 1. Quartal 2023 eröffnet werden. Es soll heimische KMU auf Ihrem Weg in die digitale Zukunft mit Serviceleistungen unterstützen, Begeisterung für Digitalisierung bei Jung und Alt wecken und auch als hoch-moderne Eventlocation mit einem über 300m2 großen (fast) 360 Grad umlaufenden LED-Screen als Highlight auch für Veranstaltungen für rund 400 Personen Platz bieten. Foto: Norbert Oberndorfer

Für Karner sei das Netzwerk rund um das „Haus der Digitalisierung“ ideal für solche Präventionsmaßnahmen. „Es kann existenzbedrohlich sein, wenn ein Betrieb wegen einer Cyberattacke zwei Wochen lang steht“, sagt Karner. Das „Zentrum der Digitalisierung in NÖ und weit über die Grenzen hinaus“, wie Digitalisierungslandesrat Jochen Danninger das reale „Haus der Digitalisierung“ in Tulln bezeichnet, soll im 1. Quartal 2023 geöffnet werden und speziell KMU den Einstieg in die Digitalisierung erleichtern, die Chancen des digitalen Wandels anschaulich aufgezeigt und eben die Risiken des digitalen Wandels klar vor Augen führen. Unter anderen mithilfe eines fast 360 Grad umlaufenden LED-Screens.