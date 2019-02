CEO von Sportwagenfirma in Justizanstalt gebracht .

Der unter Betrugsverdacht stehende CEO einer Sportwagenfirma mit Sitz in Niederösterreich ist am Mittwochabend in die Justizanstalt Josefstadt eingeliefert worden, sagte Christina Salzborn, Sprecherin des Landesgerichts für Strafsachen Wien. Über eine Verhängung der Untersuchungshaft soll am Freitag entschieden werden, hieß es.