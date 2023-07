Die NÖ-Städte gewinnen immer mehr Einwohner

Anfang 2023 hatte Niederösterreich 1,72 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner. In den letzten 20 Jahren ist die Bevölkerung im Bundesland um 10,92 Prozent gewachsen. Das liegt aber nicht an einer sogenannten natürlichen Bevölkerungsentwicklung, also einer positiven Geburtenbilanz, sondern daran, dass mehr Menschen nach Niederösterreich ziehen als wegziehen.

Laut Zahlen der Statistik Austria sind in Niederösterreich im Vorjahr 2022 mehr Menschen gestorben, als geboren wurden, was zu einer negativen Geburtenbilanz von fast 5.000 Menschen geführt hat. Gleichzeitig sind 46.693 Menschen in NÖ weg-, dafür aber 71.260 Menschen zugezogen. Dadurch ergibt sich ein Plus von 19.577 Menschen in Niederösterreich. Somit liegt das Bevölkerungswachstum (1,2 Prozent) sogar über jenem der Jahre davor (etwa 0,5 Prozent 2021 und 2019).

Bruck an der Leitha ist am stärksten gewachsen

Folgende Bezirke haben in den letzten 20 Jahren am meisten zugelegt: Bruck an der Leitha liegt auf Platz eins (+23.990), gefolgt von Baden (+21.926), Gänserndorf (+19.631) und Tulln (+19.291). Vor allem die NÖ-Städte sind die Wachstums-Gewinner im Land. Wiener Neustadt, St. Pölten und Schwechat stehen an erster Stelle.

Michelhausen (Bezirk Tulln) ist die am schnellsten wachsende Gemeinde Österreichs

Aber auch die in Relation zur Einwohnerzahl am schnellsten wachsende Gemeinde Österreichs liegt in Niederösterreich: Michelhausen im Bezirk Tulln legte seit 2003 um 63,5 Prozent zu (auf 4.116 Einwohner 2023). Am dichtesten besiedelt sind St. Pölten und Wiener Neustadt. Die Bezirke Zwettl und Lilienfeld sind hingegen am dünnsten bewohnt.

Am ältesten sind die Menschen in Mitterbach am Erlaufsee

Aber nicht in allen Regionen Niederösterreichs werden die Menschen mehr. Im Waldviertel beobachtet man einen flächendeckenden Rückgang der Bevölkerung. In den letzten 20 Jahren am meisten verloren haben Gmünd (-3.861), Zwettl (-3.422) und Waidhofen an der Thaya (-2.339).

Außerdem steigt das Durchschnittsalter der Menschen in Niederösterreich. Während vor 20 Jahren, also im Jahr 2003, das Durchschnittsalter in den meisten Bezirken unter 41 Jahren lag, liegt es seit Anfang 2023 in den meisten Bezirken bei 44 bis 46 Jahren, wie sich aus dem Stadtatlas der Statistik Austria entnehmen lässt. Die älteste Gemeinde ist demnach Mitterbach am Erlaufsee. Dort sind die Bewohnerinnen und Bewohner durchschnittlich 51 Jahre alt. Hingegen in Mitterndorf an der Fischa liegt das Durchschnittsalter bei 38 Jahren. Das ist somit die jüngste NÖ-Gemeinde.

Laut einer Prognose der Statistik Austria soll die Bevölkerung in Niederösterreich im Jahr 2080 die Zwei-Millionen-Einwohner-Marke knacken.