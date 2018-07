Getrocknete Bananenscheiben, kleine Apfelstückchen, Flocken: Wenn man sich im Geschäft „Schieferlein“ in St. Pölten umsieht, könnte man glauben, dort werden Zutaten für hippe Frühstücksmüslis verkauft. Dabei handelt es sich um ein Fachgeschäft für Kaninchen, das Barbara Dengler und Wolfgang Kern gemeinsam führen.

„Wir haben selbst Kaninchen und für sie Futter gesucht“, erzählt Kern. „Wir hatten immer das Problem, dass wir etwas Gescheites finden.“ Dengler ergänzt: „Die meisten Sachen bekommt man nur im Kilo. Wenn es dann den Hasen nicht schmeckt, kannst du es eigentlich nur noch wegschmeißen.“ So entstand die Idee zum eigenen Geschäft, wo man die verschiedenen Futterbeimischungen auch in kleinen Dosen ausprobieren kann. Das Futter kommt aus Österreich und Deutschland und wird an den eigenen Kaninchen getestet. „Wir stellen ihnen drei Schüsseln hin. Die, die zuerst leer ist, kommt ins Sortiment“, sagt Dengler. Das Grundnahrungsmittel für die Tiere ist Heu.

Im Kaninchenfachgeschäft „Schieferlein“ in St. Pölten kann Kaninchenfutter auch in kleinen Mengen gekauft werden. | Teresa Sturm

Nicht nur bei „Schieferlein“ merkt man, dass Menschen die bewusste Ernährung ihrer Tiere wichtiger wird. Sondern auch bei der Firma Hanfland in Laa an der Thaya. Dass es dort Hanfsamen speziell für Tiere zu kaufen gibt, sei durch einen Zufall entstanden, sagt Geschäftsführerin Gerda Steinfellner. Eine Kundin habe bei einem Seminar gehört, dass Hanfsamen besonders gut für Pferde, aber auch Hunde, seien. Die Dame sei so zufrieden gewesen, dass sich auf ihre Mundpropaganda hin immer mehr Pferde- sowie Hundebesitzer geschrotete Hanfsamen holten, erzählt Gerda Steinfellner. Seit über einem Jahr sind die Produkte nun als Tierfuttermittel unter dem Namen „Hempy“ zertifiziert. Durch den Hanf würde die Verdauung reguliert und das Fell sichtlich schöner werden, versichert Steinfellner.

Auch bei der Firma Hirschalm in St. Veit an der Gölsen (Bezirk Lilienfeld) spezialisiert man sich schon lange auf die Bedürfnisse von Hunden. Bisher konnte man dort Geweihteile unter dem Namen „Kau-Stix“ kaufen. Hinzugekommen ist im Mai ein neues Produkt: der Hundesaft „dooog“.

Inhaltsstoffe aus Österreich

Elisabeth Merckens, Ehefrau von Hirschalm-Inhaber Leonhard Merckens, entdeckte, dass viele Hunde zu wenig Wasser zu sich nehmen. Mit einer Tierärztin und einer universitären Einrichtung in Wien wurde daher eine Brühe aus Rindfleisch, Gemüse und Kräutern entwickelt, die Hunde auf natürliche Weise zum Trinken animiert. Die Inhaltsstoffe sind aus Österreich. „Wir haben es bei 150 Hunden getestet“, sagt Merckens. Das Produkt wird nun auf Messen präsentiert. „Es wird sicher ein bisschen dauern, aber wir sind auf einem guten Weg“, so Merckens über mögliche Kundschaft. „Ich sehe allgemein einen Trend, dass die Leute stark darauf schauen, was wirklich im Futter drinnen ist.“ Den Test-Hunden habe es jedenfalls geschmeckt.

Kreative Ideen auf diesem Sektor dürften auch künftig nicht ausgehen. Bei „Schieferlein“ wird etwa gerade an einem Kaninchenhotel gebaut. Besitzer sollen via Kamera auch die Möglichkeit haben, aus dem Urlaub ihre Liebsten zu beobachten. Und Leonhard Merckens würde das Hundegetränk gerne auch mit anderen Fleischsorten anbieten. Der beste Freund des Menschen wünscht schließlich auch in der Speisekarte Abwechslung.