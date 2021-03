Profitiert hat Semperit im schwierigen Coronajahr von einer "Sonderkonjunktur" bei medizinischen Schutzhandschuhen. Das habe dem Unternehmen den Rücken gestärkt und zu einer außergewöhnlich hohen Gesamtrentabilität geführt, erklärte CEO Martin Füllenbach am Donnerstag. Deshalb legte im Sektor Medizin der Umsatz um 53,1 Prozent auf 449,2 Mio. Euro zu, während er im Sektor Industrie um 12,6 Prozent auf 478,4 Mio. zurückging. Insgesamt wuchs der Konzernumsatz um 10,4 Prozent auf 927,6 Mio.

Angesichts der guten Umsätze im Sektor Medizin bekräftigte der Vorstand am Mittwoch, dass es derzeit keine Veranlassung gebe, die beschlossene und weiterhin geplante Trennung vom Medizingeschäft umzusetzen - schon im September wurde erklärt, dass man diese Sparte dank des guten Geschäfts in der Pandemie länger behalten wolle. Das vorübergehende Ziel sei, so lange und so umfassend wie möglich von den attraktiven Ergebnisbeiträgen aus dem Medizingeschäft zu profitieren, hieß es heute. Dabei sei man sehr zuversichtlich, dass die pandemiebedingt positiven Effekte im Medizingeschäft auch 2021 anhalten werden.

Wegen der guten Vorjahreszahlen will Semperit - nach drei dividendenlosen Jahren - 1,50 Euro je Aktie für 2020 ausschütten, das ist seit Mitte Februar bekannt. Kernaktionär von Semperit ist die B&C Holding, die auch die Mehrheit an AMAG und Lenzing hält. Knapp 46 Prozent befinden sich im Streubesitz.

EBITDA soll auch 2021 stark klettern

2021 soll das EBITDA der Gruppe im Gesamtjahr bei rund 395 Mio. Euro liegen und damit signifikant über dem Vorjahr. Abhängig sei diese Prognose aber insbesondere von der rechtzeitigen Verfügbarkeit nötiger Rohstoffe sowie deren Preisentwicklung, den Verkaufspreisen für medizinische Schutzhandschuhe im Jahresverlauf sowie einer hinreichenden Containerverfügbarkeit zur Auslieferung der Erzeugnisse der Gruppe, wird betont. Im Sektor Industrie wird eine erkennbare Markterholung erwartet.

Der Semperit-Mitarbeiterstand lag 2020 mit 6.943 leicht über dem Jahr davor (6.902).