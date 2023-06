NÖ-Sparkassen verbuchen ertragreiches Geschäftsjahr

Vergangene Woche fand die 124. Vollversammlung der Niederösterreichischen Sparkassen statt. Obmann und Vorstandsdirektor Peter Prober legte den Geschäftsbericht 2022 vor und präsentierte die Leistungen, die die Niederösterreichischen Sparkassen im vergangenen Jahr für Niederösterreich erbracht haben. Die Bilanz fiel positiv aus: Das Betriebsergebnis konnte gegenüber dem Vorjahr um rund 24 Prozent auf knapp 160 Millionen Euro gesteigert werden. Der Jahresüberschuss nach Steuern wird mit 63,5 Millionen Euro ausgewiesen.

Auch die Wahl der Geschäftsführung des Landesverbandes der NÖ Sparkassen stand auf der Tagesordnung der Vollversammlung. Prober, der gleichzeitig Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neunkirchen ist, wurde für die Periode 2023 bis 2026 wieder zum Obmann des Landesverbandes gewählt. Als Obmann-Stellvertreter stehen ihm wie bisher Vorstandsdirektor Armand A. Drobesch, Sparkasse Korneuburg AG, Vorstandsdirektor Helge Haslinger, Sparkasse Niederösterreich Mitte West AG, und Vorstandsdirektor Hansjörg Henneis, Kremser Bank und Sparkassen AG, zur Seite.

v.l.n.r.: Die Geschäftsführung des Landesverbandes der NÖ Sparkassen: Helge Haslinger, Peter Prober, Armand Drobesch und Hansjörg Henneis. Foto: NÖ Sparkassen

Rund 582.000 Kundinnen und Kunden vertrauten 2022 den NÖ Sparkassen

In den insgesamt 161 Geschäftsstellen der 16 selbstständigen Niederösterreichischen Sparkassen waren Ende 2022 über 2.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt. Diese bemühten sich um 582.000 Kundinnen und Kunden, was ein Plus von 14.000 gegenüber dem Vorjahr 2021 beträgt. Die NÖ Sparkassen konnten somit ihre Bilanzsumme um fünf Prozent, also 16,3 Milliarden Euro, steigern.

Auch die Ertragslage entwickelte sich im letzten Jahr gut. So konnte das Betriebsergebnis gegenüber dem Vorjahr um rund 24 Prozent auf knapp 160 Millionen Euro erhöht werden. Der Jahresüberschuss nach Steuern beträgt 63,5 Millionen und die Eigenmittelquote 22,1 Prozent. Auch die Kernkapitalquote betrug ca. 20 Prozent, womit die NÖ Sparkassen die gesetzlichen Anforderungen sogar überschritten.

Deutlicher Rückgang bei Wohnbaukrediten

Im Jahr 2022 stellten die NÖ Sparkassen insgesamt drei Millionen Euro an Krediten zur Verfügung. „Gestiegene Zinsen, hohe Grundstücks- und Baukosten, Lieferengpässe, Arbeitskräfteknappheit und der starke Anstieg der Immobilienpreise führten zu einer erschwerten Leistbarkeit für unsere Kundinnen und Kunden“, heißt es in einer Presseaussendung der NÖ Sparkassen. Dadurch kam es zu einem deutlichen Rückgang bei neu vergebenen Wohnbaukrediten. Die Ausleihungen an Kundinnen und Kunden erreichten zum Jahresende 2022 ein Volumen von 11,4 Milliarden Euro.

Im März 2022 spendeten die NÖ Sparkassen 100.000 Euro für rasche und unbürokratische Hilfe beim Ukraine-Krieg. „Eines der wesentlichen identitätsstiftenden Merkmale der Sparkassen ist deren zivilgesellschaftliche Verantwortung, die schon in der Gründungsidee verankert wurde. Seit mehr als zwei Jahrhunderten übernehmen die Sparkassen Verantwortung für die Menschen und die Regionen und tragen nachhaltig zur Sicherung des Wohlstandes und zu wirtschaftlichem Wachstum bei“, so die NÖ Sparkassen.

Weiters wurden über 660.000 Euro für kommunale Einrichtungen, Infrastruktur und Sicherheit zur Verfügung gestellt, mit fast einer Million Euro wurden sportliche Veranstaltungen unterstützt und rund 480.000 Euro flossen in den Bereich Kunst und Kultur. Außerdem wurden über 390.000 Euro für karitative und soziale Maßnahmen, über 300.000 Euro für Bildung, Wissenschaft und Forschung und rund 230.000 Euro für die Förderung der Jugend bereitgestellt.