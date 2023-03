AKNÖ erreichte im Vorjahr 44,9 Mio. Euro für Arbeitnehmer

Werbung

In Summe wurden 2022 mehr als 145.000 arbeits- und sozialrechtliche Beratungen durchgeführt. Die Hauptproblemfelder waren nach Angaben von Präsident Markus Wieser vom Donnerstag Lohnabrechnungen, Pensionsansprüche, Krankengeld sowie Verfahren rund um das Pflegegeld.

Bei den erkämpften Nachzahlungen bildeten laut einer Aussendung ausstehende Löhne und Gehälter sowie nicht bezahlte Urlaubs- oder Kündigungsentschädigungen und Abfertigungen den Löwenanteil. Verwiesen wurde am Donnerstag auch darauf, dass vor 30 Jahren seitens der AK der Rechtsschutz für alle Arbeitnehmer eingeführt worden sei. 1,5 Mrd. Euro an Nachzahlungen seien dadurch in Summe bisher für die Mitglieder erreicht worden.