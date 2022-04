NÖ Versicherung mit starkem Plus in Sachgeschäft und bei Einmalerlägen

Werbung

Grund für den wohl steigenden Absatz des seit Jahresanfang neu angebotenen Fondsprodukts sei, dass in der klassischen Lebensversicherung ab Juli für Neuverträge der erlaubte Garantiezinssatz auf Null sinkt, gemäß Anordnung der Finanzaufsicht FMA an die Branche. Das neue Produkt sei als nachhaltig klassifiziert laut den EU-Regeln für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung und werde von den Kunden sehr angenommen. In der klassischen Lebensversicherung nehme man Einmalerläge dagegen de facto nicht an, so Jauk.

Die Gesamtverzinsung in der Lebensversicherung bleibt bei der "Niederösterreichischen" (NV) unverändert bei 2,00 Prozent, laut Jauk liegt man damit mit einigen wenigen anderen Anbietern an der Spitze. Bedingt durch Abreifungen wuchsen die Auszahlungen in Leben an die Kunden 2021 von 52,7 Mio. auf 69,9 Mio. Euro. Das Stornoverhalten sei unauffällig, es gebe wegen der Niedrigzinsen aber auch nur wenige Vertragsverlängerungen.

2021 ist die NV sowohl in Schaden/Unfall als auch in Leben über dem Markt gewachsen - in Schaden/Unfall um 6,4 Prozent auf 308,5 Mio. Euro, in Leben gegen laufende Prämien ein Anstieg um 0,3 Prozent auf 47,4 Mio. Euro. In Summe wuchsen die verrechneten Prämien um 6,3 Prozent auf 359,8 Mio. Euro. Unterm Strich sei 2021 ein zufriedenstellendes Jahr mit einem schönen Wachstum gewesen.

Die Marktführerschaft in Schaden/Unfall habe man in NÖ weiter ausgebaut, wobei das Prämienplus in Kfz-Kasko mit 9,3 Prozent, Leitungswasser mit 8,5 Prozent und Sturm mit 7,0 Prozent stark war. Im Vertrieb setze man auf den eigenen Außendienst mit 350 Mitarbeitern (über die Hälfte der Belegschaft), die Bankpartnerschaft mit der Hypo NÖ und auf Makler. Das Netz an Kundenbüros umfasst 45 Standorte, davon 44 in NÖ und eines in Wien.

Als Schadensjahr sei 2021 hart gewesen, sagte Jauk, der im September dem langjährigen Vorstandschef Hubert Schultes nachgefolgt ist. In Schaden/Unfall kletterten die Schäden vor allem wegen des Extrem-Hagelunwetters von 24. Juni um 52,2 Prozent auf 241,4 Mio. Euro. Allein dieser Tag mit 7.000 einzelnen Schadenereignissen brachte rund 70 Mio. Euro Schadensumme, ein Rekord in der NV-Geschichte. 60 Mio. Euro seien auf Sturm, 10 Mio. Euro auf Kfz-Kasko entfallen - zwei Drittel deckte die Rückversicherung. Zudem habe es noch einige nennenswerte Feuerschäden gegeben. Wegen der enormen Belastung verschlechterte sich die Combined Ratio (Schäden und Kosten gemessen an den Einnahmen) von 83,3 auf 90,1 Prozent.

Die Kapitalanlagen stiegen um 114 Mio. auf 2,285 Mrd. Euro - die durchschnittliche Verzinsung legte dabei leicht von 1,1 auf 1,3 Prozent zu. Ohne Immobilien, auf die neben Anleihen und Aktien ein Gutteil der Veranlagungen entfällt, habe man 5 Prozent Performance erzielt, sagte der NV-Generaldirektor. Doch stellten Immobilien mit ihren hohen stillen Reserven eine wichtige Absicherung für schwierige Zeiten dar. Die weitere Zinsentwicklung sei durch den Ukraine-Krieg unberechenbar, der Kurs für die EZB schwierig. Eigentlich müssten die Eurohüter die Inflation eindämmen, würden aber auf hoch verschuldete Staaten Rücksicht nehmen.

Wie 2020 hat die NV auch 2021 gut 31 Mio. Euro Jahresüberschuss erzielt. Nach Rücklagenzuweisungen im Ausmaß von rund 26 Mio. Euro verblieben neuerlich 5 Mio. Euro Jahres- bzw. Bilanzgewinn.