Gesundheitliche Probleme. Mangelnde Qualifikation. Alter. Sprachbarrieren. Die Gründe für Langzeitarbeitslosigkeit – wenn das Dasein ohne Job länger als ein Jahr andauert – sind mannigfaltig. Jetzt gibt es aber gute Nachrichten vom niederösterreichischen Arbeitsmarkt: Die Zahl der Langzeitarbeitslosen sinkt. Der Rückgang ist sogar deutlicher als der der Arbeitslosen insgesamt.

Ein paar Zahlen dazu: Während in den ersten neun Monaten 2018 die Zahl der Arbeitslosen gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 10,2 Prozent auf durchschnittlich rund 52.480 sank, ging jene der Langzeitarbeitslosen sogar um 14 Prozent auf 11.540 zurück. Damit macht die Zahl der Langzeitarbeitslosen knapp ein Viertel der Gesamtzahl an beim AMS arbeitslos gemeldeten Menschen aus.

„Die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt begünstigen nun auch den Wiedereinstieg von besonders benachteiligten Personengruppen.“ Sven Hergovich, Landesgeschäftsführer AMS

Die meisten Arbeitslosen gab es in den Bezirken St. Pölten (durchschnittlich 6.470), Baden (5.990) und Wiener Neustadt (5.270). Diese Bezirke sind – naturgemäß – auch mit der höchsten Zahl an Langzeitarbeitslosen konfrontiert. So gab es in Baden durchschnittlich 1.710 Langzeitarbeitslose, in St. Pölten 1.440 und in Wiener Neustadt 1.310.

Im Steigen begriffen ist auch die Anzahl der Arbeitsaufnahmen in den ersten neun Monaten dieses Jahres. 3.660 Langzeitarbeitslose haben in Niederösterreich seit Jahresbeginn einen neuen Job angenommen. „Damit zählen wir heuer in dieser Personengruppe um 1,4 Prozent mehr Wiedereintritte ins Berufsleben als im Vorjahr“, erklärt Sven Hergovich, Geschäftsführer des AMS Niederösterreich. Die Zahl aller Arbeitsaufnahmen gesamt hingegen ist sogar leicht um 0,4 Prozent auf 68.840 zurückgegangen.

Sven Hergovich, Landesgeschäftsführer AMS NÖ. | Franz Gleiß

Insgesamt gab es zwischen den Monaten Jänner und September 132.610 von Arbeitslosigkeit Betroffene (- 4,6 Prozent). Diese Zahl lag bei den Langzeitarbeitslosen bei 21.150 (- 9,2 Prozent).

Gerade „vor dem Hintergrund anhaltender Arbeitskräftenachfrage“ gelte das Hauptaugenmerk des AMS den schwer vermittelbaren Arbeitslosen, die bereits länger beim AMS vorgemerkt sind, betont Hergovich. Bemühungen, die Früchte zu tragen scheinen: „Die Rahmenbedingungen am Arbeitsmarkt begünstigen nun auch den erfolgreichen Wiedereinstieg von besonders benachteiligten Personengruppen.“ Ein positiver Nebeneffekt der nach wie vor guten Konjunktur.