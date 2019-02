Seit 29 Jahren gibt es in Niederösterreich das kostenlose Angebot der Schuldnerberatung. Einzelpersonen, Haushalte und Familien werden hier dabei unterstützt, ihre finanzielle Situation wieder in den Griff zu bekommen.

„Es ist schwer, aus so einer Situation ganz alleine und ohne professionelle Beratung herauszukommen“, betont die zuständige VP-Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister.

Durch die Änderung im Privatinsolvenzrecht Ende 2017 ist es einfacher geworden, sich als Privatperson zu entschulden – die Mindestquote von zehn Prozent ist durch diese Änderung ja weggefallen.

Zahl der Erstkontakte gestiegen

Und das schlägt sich auch in den Zahlen der Schuldnerberatung nieder: Die Anzahl der Erstkontakte der Schuldnerberatung ist von knapp 2.630 im Jahr 2017 auf 2.740 im Vorjahr angestiegen. Während die Durchschnittsverschuldung der von der Schuldnerberatung betreuten Personen in den vergangenen Jahren zwischen 70.000 und 90.000 Euro lag, schnellte sie 2017 auf über 197.000 Euro in die Höhe. 2018 sankt der Wert wieder auf gut 101.000 Euro ab.

Prävention "ganz wichtiges Thema"

Die Gründe für eine Verschuldung sind nach wie vor Arbeitslosigkeit, gescheiterte Selbstständigkeit, Scheidung bzw. Trennung sowie allgemeines Konsumverhalten. „Es ist zu leicht, Geld auszugeben“, so Teschl-Hofmeister dazu.

„Prävention ist ein ganz, ganz wichtiges Thema“, betonte daher bei der Jahresrückschau auf 2018 auch die zuständige SP-Landesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig. Die Schuldnerberatung sei „sehr gefordert“ – durch den erhöhten Bedarf steige auch die Wartezeit auf einen Ersttermin, die aktuell bei vier bis sechs Wochen liegt.

Neues Tool soll Wartezeit verkürzen

Ein Umstand, der Schuldnerberatung NÖ-Geschäftsführer Michael Lackenberger natürlich Sorgen bereitet. Um dem entgegenzuwirken, hat er ein Online-Tool entwickelt, das ab dem zweiten Quartal 2019 im Einsatz sein wird. Mithilfe dieses Tools können Personen, die das Angebot der Schuldnerberatung in Anspruch nehmen wollen, bereits vor dem Ersttermin online ihre Verbindlichkeiten erfassen. „Die Leute kommen dann bereits mit aktuellen Listen und Schuldenständen zu uns“ – das würde die Dauer des Ersttermins verkürzen.

Fünf Beratungsstellen in NÖ

Vom Land Niederösterreich wurde die Schuldnerberatung 2018 mit 2,080 Millionen Euro unterstützt. Heuer wird dieser Betrag um 80.000 Euro erhöht – um den Rückzug des AMS Niederösterreich als Fördergeber auszugleichen. Die Schuldnerberatung hat fünf Beratungsstellen in Niederösterreich. Die Schuldnerberatung hat aktuell 18,5 Vollzeit- bzw. 40 Beschäftigte.