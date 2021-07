WKNÖ: Halbe Million Corona-Beratungen .

Knapp eine halbe Million Mal hat die WKNÖ ihre 109.000 Mitglieds-Unternehmen zu Problemstellungen rund um Corona beraten. In dieser Zeit haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der WKNÖ insgesamt 56.283 Stunden für die Unterstützung und Beratung der Mitglieder aufgebracht. Alleine beim Härtefallfonds habe man in Niederösterreich im Auftrag der Bundesregierung bisher 244.712 Anträge geprüft und knapp 300 Millionen Euro zur Auszahlung gebracht, heißt es in einer Aussendung.