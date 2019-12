Mit (hochgerechnet) 5.018 insolventen Unternehmen liegt das Jahr 2019 in Österreich nur minimal über dem Jahr 2018, heißt es beim Kreditschutzverband KSV1870. Die eröffneten Verfahren verzeichneten konkret ein Plus von 1,4 Prozent auf 3.026 Fälle. Bundesweit erkennt man also wenig Bewegung, das gleiche Bild zeigt sich auch in Wien, Oberösterreich und Kärnten. Zuwächse wurden im Burgenland, Vorarlberg und Tirol verzeichnet, Rückgänge in der Steiermark und in Niederösterreich (2019: 534; 2018: 563).

Die größten Unternehmensinsolvenzen 2019 in NÖ waren die Rupert Fertinger GmbH in Wolkersdorf sowie die Alufix-Folienverarbeitungsgesellschaft m.b.H. in Wiener Neudorf.

Heuer wurden (hochgerechnet) 9.534 Schuldenregulierungsverfahren (Privatkonkurse) bundesweit eröffnet. Obwohl das ein Rückgang von fünf Prozent gegenüber 2018 ist, zeigt sich, wenn man das Jahr 2018 um eine Anomalie bereinigt, dass darin in Wahrheit ein Wachstumswert liegt. Weil nämlich 2017 die Insolvenzrechtsnovelle IRÄG von der Regierung laut KSV1870 „überfallsartig angekündigt“ worden ist, warteten viele auf das Inkrafttreten ebendieser, um Anträge zu stellen, was einen Anstieg 2018 zur Folge hatte. Da wurden in NÖ 1.520 Verfahren eröffnet, 2017 nur 926. 1.426 Privatkonkurse waren es heuer.