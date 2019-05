Der Zucker-, Frucht- und Stärkekonzern Agrana betreibt in Österreich zwei Zuckerfabriken, die beide in NÖ stehen – nämlich in Tulln und Leopoldsdorf (Gänserndorf). Ob das auch in Zukunft so sein wird, wird sich wohl Ende des Jahres zeigen. Denn das hängt von der Rübenaussaat fürs kommende Jahr ab. Das bestätigte Agrana-Vorstandsvorsitzender Johann Marihart am Montag vor Journalisten.

Die beiden Zuckerfabriken haben nämlich die Kapazität, bis zu 42.000 Hektar Rübenflächen zu verarbeiten. Aktuell würden aber nur 28.000 Hektar verarbeitet. Bis zum Herbst sei der Betrieb aber gesichert, erklärt Marihart. Aus heutiger Sicht sei es auch „sinnvoll“, das Werk in Leopoldsdorf anzufahren.

Zucker schlägt sich auf die Bilanz

Es ist eine Entwicklung, die sich auch in der Bilanz des Geschäftsjahres 2018/19 der Agrana niederschlägt. Der Konzernumsatz ging um 4,8 Prozent auf 2,44 Milliarden Euro zurück, das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) um ganze 65,1 Prozent auf 66,6 Millionen Euro. Das Unternehmen begründet dies vor allem mit den anhaltenden Tiefstpreisen bei Zucker – der Hauptgrund sei hier das Ende der Zuckerquote. Man könne mit dem abgelaufenen Geschäftsjahr „zweifellos nicht zufrieden sein“, so Johann Marihart.

Für das Segment Zucker müsse man sich „etwas einfallen lassen“, so auch Finanzvorstand Stefan Büttner. Für das laufende Jahr rechne das Unternehmen aber mit einem deutlich besseren Gesamtergebnis.

Marihart steht zum Aufruf zur Käfer-Sammelaktion

Zur von Landwirtschaftskammer NÖ-Präsident Johannes Schmuckenschlager geäußerten Kritik an einer SMS der Agrana, das vor einigen Wochen an die Rübenbauern ging, äußerte sich Marihart am Rande der Agrana-Bilanz-Pressekonferenz gegenüber der NÖN. Schmuckenschlager hatte bei der Landwirtschaftskammer-Vollversammlung ja kritisiert, dass die Agrana per SMS die Bauern zum Aufsammeln der Rübenrüsselkäfer auf ihren Feldern auffordere (die NÖN berichtete).

Zehn Euro pro mit Käfern vollem Kübel gibt es nämlich von der Agrana an die Bauern. Die von Schmuckenschlager geforderte Entschuldigung wies Marihart von sich. „Wofür sollen wir uns entschuldigen?“ Man wolle „mit allen Kräften“ gegen den Käfer vorgehen. Die Bauern selbst hätten die Aktion sehr gut aufgenommen, betonte der Agrana-Vorstandsvorsitzende. Man habe weder mit „Gutsherrenmentalität“ agiert noch etwas getan, „wofür man sich entschuldigen müsse“.

Fünftes Mitglied im Vorstand

Im Vorstand der Agrana Beteiligungs-AG gibt es übrigens eine Neubestellung: Per 1. September 2019 wird Norbert Harringer (45) fünftes Mitglied. Johann Marihart bestätigte, dass er bis zum Ende seines Vertrags 2021 im Agrana-Vorstand bleiben wird.