NÖN: Eine Region der Talente zu entwickeln, Vordenker, Gestalter und regionale Drehscheibe zu sein. Das hat sich die Zukunftsakademie Mostviertel auf ihre Fahnen geheftet. Wie sehr wird man diesen Ansprüchen auch zu Zeiten von Corona gerecht?

Wolfgang Komatz: Der Schwerpunkt der Zukunftsakademie liegt in der Aus- und Weiterbildung und der Projektentwicklung mit unseren Partnern vor allem im Technologiebereich. Corona war auch in diesem Punkt eine große Herausforderung. Gemeinsam mit unseren Partnern – den Fachhochschulen St. Pölten und Wiener Neustadt – schafften wir es, sämtliche Ausbildungen innerhalb von einer Woche auf Online-Formate umzustellen. Gleichzeitig diente unser Netzwerk in dieser Zeit auch dem gegenseitigen Erfahrungsaustausch. Das war in vielen Bereichen ein Schritt in Richtung „digital future“ – eine Herausforderung, aber gleichzeitig auch eine Chance, neue Entwicklungen einzuleiten.

Wer verbirgt sich aller hinter der Zukunftsakademie Mostviertel?

Komatz: Die Zukunftsakademie gibt es seit 2009. Mittlerweile vereint sie 125 Unternehmen und Organisationen der Region, die in Summe rund 18.000 Mitarbeiter beschäftigen.

Das Bildungsangebot der ZAM reicht von Digitalisierung und Innovation über klassische Wirtschaftsthemen Vertrieb & Verkauf bis hin zu Produktions- und Technologiemanagemet. Woher kommen die Teilnehmer?

Komatz: Wir haben rund je zur Hälfte Personen, die aktiv von ihren Unternehmen zu Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen geschickt werden, aber auch Teilnehmer, die sich als Privatpersonen weiterqualifizieren wollen. Sie sehen das als Chance für die Zukunft. Gerade in der aktuellen Phase kann Fortbildung ein wichtiger Faktor für den nächsten Karriereschritt sein.

Gemeinsam mit der NÖN vergibt die ZAM erstmals je ein Teilstipendium für die Masterlehrgänge Produktions- und Technologiemanagement, Sales- und Innovationsmanagement sowie Agrar- und Technologiemanagement im Wert von jeweils rund 8.000 Euro. Wen will man damit ansprechen?

Komatz: Grundsätzlich kann sich jeder bewerben, der die Kriterien für die Aufnahme in das gewählte Weiterbildungsprogramm erfüllt. Die Matura verbunden mit einer einschlägigen Berufserfahrung bieten die Basis für eine erfolgreiche Bewerbung.

Wie und bis wann kann man sich bewerben und welche Voraussetzungen muss man mitbringen?

Komatz: Schriftlich über unsere Homepage. Die Einreichfrist läuft ab sofort bis 31. Juli 2020.

Wer entscheidet über die Stipendienvergabe?

Komatz: Ein Konsortium bestehend aus Vertretern der ZAM, NÖN und unserem Beirat für Aus- und Weiterbildung.