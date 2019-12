Ab dem Frühjahr 2020 verkauft der Lebensmittelhandel Billa ausschließlich österreichisches Frisch-Fleisch und -Geflügel. Gemeinsam mit der Landwirtschaftskammer möchte Billa so ein Zeichen für die heimische Landwirtschaft setzen, aber auch die Lücke bei österreichischem Puten-Fleisch schließen.

Heimische Puten-Bauern arbeiten im EU-Vergleich mit sehr hohen Tierwohlstandards. Durch den EU-Beitritt Österreichs und unterschiedliche Wettbewerbsbedingungen sank der Selbstversorgungsgrad bei Putenfleisch. 2018 wurden nur mehr 38,5 des Innlandsverbrauches an Fleisch in Österreich produziert. „Wir setzen ein klares Signal für den Wert dieses nach hohen Tierwohlstandards erzeugten und dadurch höherwertigen Qualitätsprodukts“, betont Robert Nagele, Vorstandssprecher der Billa AG, in Bezug auf Puten-Fleisch.

Billa bietet, abgesehen von Puten-Fleisch, von dem bisher nur 40 Prozent aus Österreich stammten, schon Großteils regionale Fleisch-Waren an. Bei Rind- und Schweinefleisch waren es nahezu 100 Prozent und bei Huhn 90 Prozent. „Wir sehen in diesem Schritt auch eine Chance für unsere Produzenten, sich gemeinsam mit dem Handel auf höchstem Qualitätsniveau weiterzuentwickeln“, ergänzt Landwirtschaftskammer Österreich Präsident Josef Moosbrugger. „Eine verlässliche Partnerschaft auf Augenhöhe, zum Beispiel in der Form einer gut organisierten und vertraglich geregelten Zusammenarbeit, bringt strategische Vorteile für jene Bereiche der tierischen Produktion, in denen Österreich noch von der Selbstversorgung entfernt ist, wie dies beispielsweise bei Geflügel der Fall ist.“

LK: Wertschätzung für heimische Produkte

Auch NÖ Landeshauptfrau-Stellvertreter Stephan Pernkopf und NÖ Landwirtschaftskammerpräsident Johannes Schmuckenschlager begrüßen die Initiative. Sie orten eine Win-win-Situation für Bauern und Konsumenten: „Es geht um mehr Wertschätzung für die regionale Lebensmittelerzeugung und darum, unsere heimischen bäuerlichen Erzeuger in der Lebensmittelkette zu stärken sowie regionale Wertschöpfung zu erzielen, anstatt Lebensmittel durch die Welt zu transportieren", sind sich Pernkopf und Schmuckenschlager einig.

Außerdem hätten die langjährigen Bemühungen der Landwirtschaftskammer in Bezug auf lückenlose Herkunftskennzeichnung nun auch gefruchtet. „"BILLA geht mit dieser Initiative mit gutem Beispiel voran. Wir hoffen, dass sich dem weitere Lebensmittelketten anschließen und heimische Qualität in den Supermarkt-Regalen mehr forcieren", so Schmuckenschlager und Pernkopf. Der Gemeinschaftsverpfleger Gourmet hätte diesbezüglich schon einen wichtigen Schritt gesetzt: dieser setzt nun auf österreichisches Huhn, Rind, Schwein und Kalb.