Raiffeisen NÖ-Wien steigt ins Stromgeschäft ein

Der neue Stromtarif des Marktdebütanten Raiffeisen NÖ-Wien soll „transparent“, „günstig“ sein und „zu 100 Prozent aus erneubaren Quellen aus Österreich“ kommen, verspricht die Raiba in einer Aussendung am Freitag. „Wir haben in den letzten Monaten einen eigenen Stromtarif erarbeitet“, sagte Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien im „Ö1“-Journal.

Die Raiffeisen NÖ-Wien, die primär als Landesbank und in Form der Beteiligungsholding als Miteigentümer von Unternehmen wie Agrana, Strabag, Kurier oder auch der NÖN bekannt ist, will als „Impulsgeber und Ermöglicher im Energiebereich“ mit dem Stromtarif nun einen „Lösungsansatz für die Energiepreis-Volatilität“ präsentieren und „innovative Antworten auf gesellschaftliche Herausforderungen“ geben, heißt es in einer Presseaussendung. Mit dem neuen Tarif leiste „jeder zukünftige Raiffeisen-Ökostrombezieher nicht nur einen aktiven Beitrag für den Klimaschutz, sondern auch für die Stärkung der heimischen Energieautarkie.“

Michael Höllerer, Generaldirektor Raiffeisen NÖ-Wien. Foto: Roland RUDOLPH

Konkret wird der Raiba-Stromtarif namens "Auri One" als „sehr einfaches Online-Produkt“ - so Höllerer - ab heute zu tagesaktuellen Preisen abschließbar sein. Es gilt mit Abschluss eine 12-monatige Preisgarantie, die Grundpauschale für den Bezug liegt bei 4,99 Euro pro Monat. Der Arbeitspreis pro kWh liegt mit Stand 16. Juni 2023 bei 23,64 Cent/kWh brutto.

Strittiger Energielieferant an Bord

Das Green-Tech-Startup backbone.one liefert für den neuen Ökostrom-Tarif die Online-Produktlösung und Maxenergy als Energielieferant den gebuchten Strom.

Im vergangenen Jahr stand die Maxenergy Austria Handels GmbH als Energielieferant für Strom und Gas wiederholt im medialen Rampenlicht: Viele Kunden des Billiganbieters hatten im Herbst 2021 vor Ablauf der 12-monatigen Mindestvertragslaufzeit ein Kündigungsschreiben erhalten, obwohl ihnen bei Vertragsschluss eine 18-monatige Preisgarantie versprochen wurde. Der VKI hatte daher im Auftrag des Sozialministeriums Klage vor dem BG Haag eingebracht und im Oktober 2022 Recht bekommen. Die Kündigungen waren demnach unzulässig und Maxenergy haftet den Betroffenen gegenüber für den eingetretenen Schaden.

Photovoltaik-Kombi-Produkte geplant

In einem nächsten Schritt will die Raiffeisen Kombi-Produkte – wie etwa die Bündelung von Stromtarif und Einspeisetarif aus einer Hand bei der Finanzierung einer PV-Anlage – anbieten. „Das Thema Energie ist für uns ein neues Kapitel, um Synergien bestmöglich zu nutzen“, sagt Generaldirektor Höllerer.