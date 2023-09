Gasselich: „Steuer auf biologische Grundlebensmittel muss fallen!“

NÖN: Wie geht es Ihnen, wie geht es BIO AUSTRIA?

Otto Gasselich: Es geht uns gut, wir dürfen uns in Niederösterreich und Wien sogar über einen leichten Anstieg bei den Mitgliedern freuen. Wir reden hier von zwei, drei Prozent. Das ist vielleicht auf den ersten Blick nicht viel, aber im Vergleich zum Westen kann sich das schon sehen lassen (jeder zehnte Biobauer in Salzburg gab auf und stellte auf konventionell um, Anmerkung der Redaktion). Generell muss ich sagen, dass das gesamte ÖPUL (Österreichisches Programm zur Förderung einer umweltgerechten, extensiven und den natürlichen Lebensraum schützenden Landwirtschaft) schwieriger geworden ist, die Anforderungen sind gestiegen, sie sind komplexer. Wir haben aber auch viel gearbeitet: ÖPUL betreffend haben wir in Niederösterreich und Wien alle Arbeitsgruppen (knapp 80) aktiviert – und dabei viel geredet, diskutiert und beraten. Jedes ÖPUL hat Änderungen mit sich gebracht, aber so viel wie diesmal war es noch nie! Wir haben den vorhandenen und auch neuen Bio-Bauern das Gefühl vermittelt: Da gibt es jemanden, auf den man sich verlassen kann! In Niederösterreich und Wien haben wir um die 5.000 Bio-Betriebe.

Wie erfährt Otto Normalverbraucher, wo der nächste Bio-Betrieb ist?

Gasselich: Erstens natürlich über die Mundpropaganda, die man nicht unterschätzen darf. Und zweitens gehen wir aktiv an die Menschen heran, so sind wir am 28. September auf dem St. Pöltner Domplatz, wo wir einen Bio-Informationsstand haben werden. Anlässlich des Tages der Biolandwirtschaft veranstalten wir im Palmenhaus im Burggarten in Wien ein Biofest: die Bio-Tage am 22. und 23. September. Oder im November sind wir zwei Tage auf der Bio-Messe in Wieselburg vertreten. Zudem haben wir einen Bio-Einkaufsführer, die neue Ausgabe wird gerade produziert und im Oktober in gedruckter Form und online herauskommen. In diesem Folder werden Direktvermarkter aufgelistet, ebenso Bio-Urlaubsdestinationen und auch Selbsterntefelder. Und nicht zu ver- gessen unsere Online-Plattform biomaps.at .

In der Corona-Zeit war der Trend zu gesunder Ernährung, zur Bio-Ernährung sehr hoch. Wie schaut es jetzt aus? In Zeiten wie diesen, wo viele sparen müssen ...

Gasselich: Leider geht das Geschäft mit den Bio-Produkten zurück, ja, wir spüren das! Wir haben uns das in vier großen Lebensmittelmärkten näher angesehen, der große Boom ist vorbei. Wir haben derzeit Vor-Corona-Level, 2021 waren wir bei 13 Prozent Marktanteil, jetzt sind wir bei elf Prozent. Wir überlegen natürlich, wie wir da entgegenhalten können. Unter anderem fordere ich schon seit Monaten, dass die Steuer auf biologische Grundlebensmittel fallen muss. Am Anfang wurde ich noch ein bisschen belächelt, mittlerweile fordert das auch Markus Söder von der CSU in Bayern. Eine verantwortungsvolle Politik muss der Bevölkerung gesundheitsfördernde Lebensmittel ermöglichen, also eine biologische Qualität. Insbesondere für sozial gefährdete und armutsbetroffene Menschen ist das immens wichtig. Niemand soll durch die hohe Inflation gezwungen sein, bei der Gesundheit zu sparen. Darum sollte die Politik rasch die Mehrwertsteuer auf biologische Grundlebensmittel streichen. Selbstverständlich dürfen den Bio-Bäuerinnen und -Bauern im Rahmen dieser Maßnahme keinerlei finanzielle Nachteile durch den Gesetzgeber entstehen.

Viele Leute denken sich: Bio war schon immer teurer, also wird es jetzt noch viel teurer sein – und ich kann mir das nicht mehr leisten ...

Gasselich: Das ist ein Trugschluss. In Relation zu konven tionellen Nahrungsmitteln sind die Preise bei Bio-Lebensmitteln signifikant weniger gestiegen. Und vergessen Sie bitte in diesem Zusammenhang nicht, dass Bio den Bäuerinnen und Bauern einen weitaus höheren Arbeitseinsatz abverlangt und die Erträge auf den Feldern geringer ausfallen. Dafür ist aber die Qualität hochwertiger und wir erzeugen mehr wertvolle Inhaltsstoffe. Und diese Diskussion müssen wir ja auch auf der Ebene des Umwelt- und Klimaschutzes führen und was den Umgang mit den Tieren betrifft. Denken Sie an die niedrigeren CO 2 -Emissionen, an das saubere Grundwasser, die vielfältigere Biodiversität und die tiergerechte Haltung – hier erbringt der Biolandbau seit Jahrzehnten enorme Leistungen für unsere Gesellschaft. Wir schauen unter- und oberhalb der Grasnarbe auf die Tiere und ermöglichen intakte Ökosysteme – das gehört auch honoriert!

Letzte Frage: Wie geht es den Bio-Bäuerinnen und -Bauern mit dem Wetter?

Gasselich: Auch die Biolandwirtschaft ist den Wetterkapriolen mit Trockenheit, Starkregen etc. ausgesetzt. In einigen Regionen haben die Tiere schon das Winterfutter bekommen, weil die Weide ausgefallen ist. Durch die Bio-Bewirtschaftung können die Böden grundsätzlich größere Wassermengen aufnehmen und speichern. Also keine Sorge: Die Ernte ist gesichert, die Konsumentinnen und Konsumenten können getrost zu unseren enkeltauglichen Bio-Lebensmitteln greifen. Zusätzlich können wir mit der Ausweitung der Soja- Flächen die Versorgung mit Eiweiß-Futtermitteln im BIO- AUSTRIA-Land zur Gänze sicherstellen. Somit kann der Regenwald weiter bestehen und seine volle Kraft und Pracht beibehalten.