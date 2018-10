Mitten in St. Pölten und trotzdem in einem Haus im Grünen sind die Büroräumlichkeiten von BIO AUSTRIA NÖ/Wien untergebracht – ein passender Standort für eine Organisation, der der Schutz der Natur biologisches Programm ist.

1980 gegründet, um alternative und ökologische Wege in der Landwirtschaft aufzuzeigen und zu beschreiten, waren in Niederösterreich gerade einmal 17 Bauern als Mitglieder mit an Bord. Heute sind es 3.600 mit einem Anteil an Biofläche von 20,5 %. In ganz Österreich gibt es 12.500 Mitgliedsbetriebe. Und es werden immer mehr.

Otto Gasselich, Obmann von BIO Austria NÖ/Wien. | Weinfranz

„Besonders im Ackerbau ist die Umstiegsrate in den letzten Jahren von konventionell auf bio extrem hoch“, freut sich Obmann Otto Gasselich. Manche wagen diesen Schritt von Beginn an aus tiefster, innerer Überzeugung heraus, andere, weil sie eine Chance in Bio sehen, ihren Hof finanziell auf bessere Beine zu stellen.

„Biologisch wirtschaften bedeutet zwar Mehrarbeit, aber am Ende schaut auch mehr heraus“, weiß Gasselich, selbst Biobauer, aus eigener Erfahrung. Doch auch bei den Zweitgenannten kommt es oft zu einem Umdenken im Kopf. Bester Beweis dafür: „Es gibt fast keine Rückumsteller!“

"Wir müssen nicht zwischen konventionell und bio jonglieren"

Was machen die Biobauern nun in ihrer alltäglichen Arbeit anders? „Wir schauen besonders auf das Wohl der Tiere, auf eine würdevolle und artgerechte Haltung, wir schützen das Klima und die natürlichen Ressourcen, und wir fördern die Bodengesundheit – wir küssen den Boden wieder wach“, so der

Obmann. Dabei werden die Bauern natürlich durch BIO AUSTRIA unterstützt. „Man gehört mit BIO AUSTRIA einer Gemeinschaft an, die voll und ganz die Interessen der Bio bauern vertritt. Wir müssen nicht zwischen konventionell und bio jonglieren“, zeigt Otto Gasselich einen Vorteil auf.

Weitere sind die Beratung und Unterstützung bei der Umstellung und der Vermarktung der Produkte und letztlich auch die Qualitätskontrolle.

Weil der Klimawandel und die lang anhaltende Hitze aktuell ein brennendes Thema in der Landwirtschaft sind, ist die Frage, wie die Biobauern mit diesen schwierigen Bedingungen zurechtkommen, fast ein Muss: „Bio ist an die natürlichen Bedingungen angepasst und daher auch flexibler. Da wir auf widerstandsfähige Rassen und Sorten setzen und der Humusaufbau aktiver erfolgt, ist man mit Bio einfach gut aufgestellt für Extreme.“

Keinesfalls extrem ist der Wunsch von Gasselich für die Zukunft: „Mehr Bio in der Gemeinschaftsverpflegung, zum Beispiel in Kindergärten und Schulen, wäre schön.“